Leur chat disparaît un soir d'orage, un appel téléphonique bouleverse la famille 12 ans plus tard

Disparu depuis de longues années, un chat noir a laissé derrière lui une famille dévastée, contrainte de continuer sans jamais vraiment l’oublier. Jusqu’à ce qu’un coup de téléphone totalement inattendu vienne raviver l’espoir.

Romain et sa famille, qui compte un magnifique chat noir appelé Pacha, habitent Reims dans la Marne, mais ce dernier a passé ces 12 dernières années à Troyes dans l’Aube. Une longue période qu’il a vécue sans ses humains avant de refaire surface de manière inattendue, rapportait 20 Minutes .

Tout avait commencé en 2014, lorsque les propriétaires du félin et leurs enfants étaient partis en vacances. Avant leur départ, Romain avait confié le quadrupède à ses parents, habitants de la cité tricasse. A leur retour, il s’était volatilisé ; un violent orage avait éclaté ce soir-là, ce qui avait sans doute effrayé l’animal.



Photo d'illustration

Sa famille était restée sur place pendant plusieurs jours pour tenter de le retrouver, mais sans résultat. Elle avait dû rentrer à Reims sans lui.

Romain avait multiplié les messages à son sujet sur les groupes et pages Facebook dédiés aux animaux de compagnie, sans plus de succès. L’absence de de Pacha était difficile à vivre, notamment pour le fils de son propriétaire, qui n’avait que 6 ans à l’époque et était très attaché à lui.

Ils restaient sans nouvelles de lui jusqu’à cet appel surprise du 24 janvier 2026. A l’autre bout du fil, une vétérinaire annonçait à Romain qu’elle venait d’admettre Pacha, identifié grâce à sa puce. L’homme était sous le choc ; cela faisait 12 longues années que son ami à vibrisses s’en était allé.

Il en a aussitôt informé sa conjointe et leurs enfants, qui “étaient en pleine visite sur les toits de l’Arc de Triomphe, raconte-t-il à 20 Minutes. C’était surréaliste, quasi impossible à croire.”

Romain a appris qu’une dame s’occupait de Pacha et lui donnait à manger depuis 4 ou 5 ans. Cette dernière n’habite qu’à 400 mètres du domicile de ses parents.

“On va pouvoir le revoir, boucler l’histoire”

La vétérinaire lui a également révélé une triste information ; le chat est atteint d’une tumeur dans la gorge. Il ne peut être opéré en raison de son âge. “D’un coup, j’ai eu l’impression de le perdre une deuxième fois”, confie Romain.

La Troyenne qui avait recueilli Pacha a été contactée, et les parents de Romain sont allés chercher le matou sénior le jour-même.

“On va pouvoir le revoir, boucler l’histoire, c’est assez incroyable”, dit son maître. Pacha n’a probablement plus que quelques mois à vivre, mais au moins, il sera entouré des siens jusqu’au bout.