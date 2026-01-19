Un chat roux adopte un Teckel comme figure maternelle et le pétrit dans une adorable démonstration d’affection (vidéo)

L’amour prend parfois des formes inattendues, et le lien entre Dave, le chat roux, et Benedict, le petit Teckel, en est la preuve. Le minou considère son ami à 4 pattes comme sa maman et le pétrit avec une douceur infinie, un geste qui reflète toute son affection. Un duo attendrissant qui ne peut que vous faire sourire !

Vous avez déjà craqué en voyant un chat pétrir ? Ce geste adorable qu’utilisent les chatons pour obtenir le lait maternel, devient chez le chat adulte un signe de bien-être, de confiance et d’amour envers son entourage. Un geste simple, mais chargé de tendresse, que Dave, un magnifique minou roux, perpétue de manière tout à fait inattendue.

Un geste adorable

Dans une courte vidéo TikTok relayée par Parade Pets, on découvre ainsi la boule de poils rousse qui pétrit tendrement son frère Teckel, Benedict. Il semble même vouloir le téter ! De toute évidence, leur lien dépasse largement la simple fraternité : Dave semble considérer le toutou comme sa maman, et cela rend la situation encore plus attendrissante.

Avec sa douceur et sa patience naturelle, le gentil toutou a immédiatement accepté ce rôle de protecteur. Dès l’arrivée de Dave et d'un autre chaton à la maison, le petit Benny exigeait d’ailleurs de veiller sur les bébés, pleurant même jusqu'à ce qu'on lui permette d’assurer son rôle.

Une amitié exceptionnelle qui fait chaud au cœur

Dave ne semble pas se rendre compte que le Teckel n’est pas sa maman (ou peut-être que cela lui est complètement égal). Quoi qu’il en soit, le résultat est tout simplement adorable et a conquis les internautes.

Quand certains ont eu un petit pincement au cœur pour le chaton qui semble chercher sa maman, d’autres se sont réjouis du lien touchant entre les 2 boules de poils, trouvant la scène aussi mignonne qu’amusante.

A lire aussi : Ce chat sénior atteint de multiples problèmes de santé vient de recevoir une belle nouvelle après plus d’une année d’allers-retours à la clinique vétérinaire

© @doxiebenny / TikTok

« Les chats ne grandissent jamais, lol ! », a ainsi plaisanté un spectateur. « C’est à la fois hilarant et tellement mignon ! », assure un autre. « C’est la chose la plus adorable que j’aie jamais vue ! » ajoute enfin un 3e. Aucun doute : cette vidéo est un concentré de tendresse qui peut vous faire sourire toute la journée !