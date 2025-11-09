En achetant sa première maison, cette famille ne s’attendait pas à ce qu’un chat soit inclus avec

L’achat de sa première maison est toujours un événement important dans une vie. Il arrive parfois que cette aventure prenne une tournure inattendue. Les membres d’une famille en ont fait l’expérience, lorsqu’un chat s’est invité dans leur habitation nouvellement acquise. Il s’agissait en fait du félin des anciens propriétaires qui l’avaient abandonné lors de leur déménagement.

Dans l’univers des animaux errants, il y a un phénomène qui s’appelle le “ système de distribution des chats ”. Celui-ci s’ingénie à rassembler des boules de poils dans le besoin et des humains prêts à les accueillir – mais qui ne le savent pas encore.

L’histoire, rapportée par Newsweek , met en scène une utilisatrice du réseau social Reddit connue sous le pseudonyme u/Impossible_pothos. Dans l’une de ses publications, cette dernière racontait comment s’était déroulée l'acquisition de sa première maison et, surtout, ce que le destin lui réservait.

La jeune femme est maman de 2 enfants, et sa fille n’arrêtait pas de lui demander s’ils pourraient avoir un chat une fois la maison achetée. Une telle acquisition ayant tendance à mettre à mal les finances, u/Impossible_pothos répondait invariablement qu’elle souhaitait attendre un peu, afin d’être sûre de pouvoir subvenir correctement aux besoins de l’animal.

Néanmoins, le destin en a décidé autrement. Ainsi, une nuit, une chatte s’est présentée à l'entrée de la maison et a commencé à miauler . Lorsque la jeune maman a ouvert la porte, le félin s’est immédiatement précipité à l’intérieur, comme s’il s’agissait d’une habitude chez lui et qu’il connaissait déjà les lieux.

Devant tant de têtes inconnues, la boule de poils a vite paniqué, montant partout et se réfugiant au-dessus des placards. Voyant bien que l’animal ne sortirait pas, u/Impossible_pothos a donc installé un panier en hauteur, en attendant qu’elle s’habitue à descendre. Pendant ce temps, la nouvelle propriétaire de la maison a mené son enquête, et il s’est avéré que le chat appartenait aux précédents occupants de l’habitation, ces derniers l’ayant abandonné lors du déménagement .



© u/Impossible_pothos / Reddit

A lire aussi : Ce chat découvre le griffoir pour la première fois et c’est la révélation pour lui (vidéo)

Si l’on s’en réfère au commentaire de la jeune femme, il semble que l’infortuné félin n’a pas perdu au change : “Honnêtement, elle est mieux ici avec nous, vu l'état dans lequel j'ai acheté la maison. Le sous-sol était devenu un simple bac à litière, avec de profondes griffures à l'intérieur des portes, etc.”.

Encore une fois, le système de distribution des chats a donc bien fait les choses. Depuis cet événement, 2 autres matous ont même rejoint la tribu. La fille de u/Impossible_pothos doit être aux anges. D’ailleurs, Angel est le nom qui a été donné à la chatte qui était venue miauler à la porte ce soir d’emménagement.