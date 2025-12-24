Inquiète pour son humaine préférée alitée depuis 3 jours, cette chatte lui apporte des croquettes sur son lit (vidéo)

Quand les chats sentent que quelque chose ne va pas, ils savent parfois trouver les gestes les plus touchants. C’est ce qu’a découvert une jeune femme en réalisant que sa fidèle compagne à vibrisses avait tenté, à sa manière, de prendre soin d’elle. Une attention simple, mais qui en dit long sur l’attachement et l’affection dont nos amis félins peuvent faire preuve.

Une vidéo partagée le 23 novembre 2025 sur TikTok par une utilisatrice se faisant appeler “@gretta_zou” est rapidement devenue virale, ayant généré 9,4 millions de vues. La protagoniste de cette séquence émouvante est son amie féline, qui s’est signalée par un geste témoignant de sa grande tendresse et de sa loyauté.

Dans la vidéo filmée par Gretta, on peut d’abord voir une poignée de croquettes pour chat déposées sur le lit de la jeune femme, puis la magnifique chatte à la robe blanche assise au pied de celui-ci. La minette regarde attentivement son humaine, attendant probablement qu’elle accepte son cadeau.



“J’ai été malade au lit pendant 3 jours, sans appétit, peut-on lire de la part de Gretta dans le texte incrusté. Je me suis réveillée d’une sieste et j’ai trouvé des croquettes sur mon lit. Il s’avère que ma chatte s’inquiétait que j’aie faim. C’est la plus adorable du monde.”

On ne peut qu’être ému par cet acte d’une grande gentillesse de la part de l’animal, qui sentait sans doute que son humaine n’était pas au mieux et voulait lui venir en aide à sa manière.

Une preuve d’affection et de bienveillance

Il n’est pas rare de voir un chat offrir toutes sortes de choses à son propriétaire pour lui signifier son attachement, sa reconnaissance et, dans certains cas, parce qu’il estime peut-être que son humain n’est pas capable de se procurer de la nourriture. Cette dernière hypothèse est avancée par plus d’un spécialiste du comportement félin.

Il arrive d’ailleurs qu’il dépose des offrandes indésirables, comme des proies qu’il a lui-même chassées (souris, oiseau…). Le reste du temps, ce sont des objets inanimés : vêtements, accessoires…

Quoi qu’il en soit, l’attitude de la chatte appartenant à Gretta a tout l’air d’une preuve d’affection et de bienveillance. Elle est appréciée à sa juste valeur par sa propriétaire, mais aussi par les nombreux internautes ayant vu la vidéo, relayée par Newsweek et que voici :

