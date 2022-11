"Il est rentré à la maison par la chatière comme si de rien" : un chat disparu 3 ans plus tôt fait un retour inattendu

Ne jamais désespérer de retrouver son animal de compagnie, a fortiori quand il est identifié. C’est l’enseignement que l’on peut tirer de l’incroyable histoire d’un chat appelé Faoüet et de sa propriétaire, qui vivent dans les Deux-Sèvres.

Maryannick Pedrono a retrouvé son chat au moment où elle s’y attendait le moins, des années après sa disparition, rapportait La Nouvelle République.

Cette habitante de Bouillé-Saint-Varent (79) avait recueilli Faoüet alors qu’il était un tout jeune chaton pas encore totalement sevré. Elle l’avait nourri au biberon et choyé, si bien qu’il était devenu extrêmement proche d’elle. Le félin avait même l’habitude de dormir à ses côtés.



Photo d'illustration

Malheureusement, durant l’été 2019, Faoüet et les 2 autres chats de la septuagénaire s’étaient volatilisés. L’hypothèse de la fugue semblait peu probable aux yeux de leur propriétaire, qui penchait davantage pour la piste de l’enlèvement.

Maryannick Pedrono avait ratissé le quartier et les environs, demandé au voisinage si quelqu’un l’avait aperçu, examiné le moindre sentier… Son chat restait introuvable malgré ses efforts. Elle le croyait même décédé après la découverte du corps sans vie d’un félin par une voisine, mais que la Deux-Sévrienne n’avait pas eu le temps de vérifier, la dépouille ayant été retirée avant son arrivée.

Pour l’aider à s’en remettre, sa famille lui avait amené 2 autres chats quelques mois plus tard, dont une femelle ressemblant énormément de Faoüet et nommée Shantee.

Le 25 octobre 2022, c’est cette dernière que Maryannick Pedrono et son fils pensaient voir retourner chez eux blessée. Le félin en question « est rentré à la maison par la chatière comme si de rien n'était », raconte-t-elle à La Nouvelle République.



Photo d'illustration

Ce n’était pas Shantee, mais bien Faoüet

L’animal est resté chez le vétérinaire pour recevoir des soins à la tête et à l’oreille. Pendant ce temps-là, Maryannick Pedrono croisait une voisine avec laquelle la discussion a pris une tournure surréaliste. Son interlocutrice lui a, en effet, dit qu’elle venait tout juste de voir Shantee. La propriétaire ne comprenait pas ; elle l’avait laissée au cabinet vétérinaire. Ce ne pouvait pas être elle.

Elle a aussitôt contacté l’établissement où on a procédé aux vérifications. Quelques minutes plus tard, l’équipe vétérinaire l’a rappelée pour lui annoncer que le chat qu’elle leur avait ramené blessé n’était autre que son Faoüet ! Sa puce d’identification l’a confirmé.

Maryannick Pedrono était abasourdie. Après le choc, place à l’émotion et aux larmes de joie lors des retrouvailles, qui avaient pourtant déjà eu lieu plus tôt dans la journée sans qu’elle ne s’en rende compte.

Depuis, son chat ne la quitte plus d’une semelle. Il se réhabitue progressivement à son environnement, qu’il avait quitté 3 ans plus tôt, et apprend à connaître les autres animaux de la famille ; ses 2 congénères, ainsi que 2 chiens.