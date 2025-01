Particulièrement rusé, ce chat a pris l’habitude d’enfermer les autres animaux de sa famille dès qu’ils ont le dos tourné (vidéo)

La maîtresse de Milo se demande parfois si son chat n’a pas été un malfaiteur dans une autre vie. Bien qu’il soit absolument craquant, le félin est en effet doté de capacités intellectuelles assez grandes. Néanmoins, il semble les utiliser uniquement à des fins sournoises… Milo a en effet pris l’habitude d’attendre que les autres animaux de la famille entre dans des placards ou des pièces de la maison pour les y enfermer. À plusieurs reprises, sa “maman” a dû libérer les pauvres créatures emprisonnées pendant que le félin contemplait fièrement ses méfaits. Mais récemment, le chat tigré a été pris en flagrant délit.

© @mrmilothechonk / Instagram

Un vrai petit filou

Sur le compte TikTok dédié à son chat, la maîtresse de Milo a en effet publié une vidéo qui est rapidement devenue virale. En une journée à peine, la séquence a amassé plus de 6,7 millions de vues et plus de 1 millions de likes ! Relayée par Parade Pets, la publication a fait réagir des milliers d’internautes très amusés. On peut en effet voir Milo ouvrir délicatement l’un des placards de la cuisine puis s'asseoir juste à côté en attendant que sa sœur, Poppy, y pénètre. Lorsque la chatte s’y glisse avec curiosité, Milo passe derrière la porte et la ferme brutalement d’un coup de patte avant de partir en courant !

“Milo a recommencé”, peut-on lire en légende de la vidéo. Il se trouve en effet que le chat est un habitué de ce genre de blagues. Sur les nombreuses autres vidéos postées sur le compte, on peut voir Milo tendre régulièrement des pièges à Poppy et Beckham, le Golden Retriever de la famille. Dans les commentaires, les internautes sont hilares. “Ce chat est une légende”, s’émerveille l’un d’entre eux tandis qu’un autre semble convaincu que Milo a eu une vie antérieure. “Il devait être un tueur en série dans sa vie passée. Je suis sûre qu’il attirait les gens dans son sous-sol”, a-t-il blagué.

© @mrmilothechonk / Instagram

Heureusement, la maîtresse de famille est toujours là pour libérer ces malheureuses petites victimes. Par ailleurs, quand il ne les embête pas, Milo est en réalité un très bon frère pour Poppy et Beckham. Joueur, énergique et toujours de bonne humeur, il a le don d’apporter de la lumière dans le foyer.

