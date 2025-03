4 chatons nés dans un garage et aussitôt abandonnés par leur mère surmontent ce mauvais départ grâce au renfort d'autres animaux attentionnés

On dit souvent que les premiers instants d’une vie en conditionnent tout le reste. Fort heureusement pour les 4 chatons dont il est question ici, cela n’a pas été le cas. Les premiers jours de leur existence ont été chaotiques, mais ils sont aujourd’hui bien entourés et ont tout pour s’épanouir.

La vie avait très mal commencé pour une portée de chatons ayant vu le jour dans un garage. Leur mère avait quitté les lieux quelque temps après la mise bas et les avait ainsi laissés livrés à eux-mêmes. La présence des minuscules félins nouveau-nés n’a été remarquée par la maîtresse des lieux qu’au bout d’une dizaine de jours.

La bienveillante dame a fait de son mieux pour s’occuper de ces petites créatures, notamment en les nourrissant au biberon, mais elle s’est vite rendu compte que la tâche était trop difficile pour elle. D’autant plus qu’elle avait un bras dans le plâtre.



pennyandthefosters / Instagram

Un appel à l’aide a donc été lancé, et n’est pas resté lettre morte. Les 4 chatons – 3 à robe écaille de tortue et un à pelage roux – ont été pris en charge par Kelsey, mère d’accueil bénévole au sein de l’association IndyHumane.

Elle les a placés en couveuse pour les aider à contrôler leur température corporelle et s’est mise à les nourrir plusieurs fois par jour. « Les repas de minuit sont devenus les moments forts de mes journées, car [les chatons] étaient très faciles à nourrir », raconte-t-elle à Love Meow.



pennyandthefosters / Instagram

Kelsey leur a vite trouvé de jolis noms. Les jeunes chattes écaille de tortue ont été appelées Maybelle, Midge et Maeve. Quant à leur frère, il a été nommé Mason.

Ils ont pu faire la connaissance de Penny, la chienne de Kelsey. Quand cette dernière s’occupait du nettoyage, son amie canine prenait volontiers le relais en veillant sur leurs petits protégés. « Elle prend sa responsabilité très au sérieux et s'assure qu'ils n'ont pas de restes de lait maternisé sur leur visage », dit en effet la bénévole.



pennyandthefosters / Instagram

Sortis de la couveuse, les chatons ont pu donner libre cours à leur curiosité. Ils ont commencé à explorer les environs et appris à s’amuser avec des jouets.



pennyandthefosters / Instagram

Kelsey ayant eu à effectuer un déplacement, le quartet a été confié à une autre famille d’accueil, celle de Brett. Celui-ci s’est aussitôt mis au travail et a pu compter sur l’aide très précieuse de ses propres chats, qui ont fait en sorte que les nouveaux venus se sentent à l’aise dans ce foyer chaleureux.

Nouvelle famille, nouveau défis

L’un de ces aînés est un adorable matou roux appelé Strauss. Les chatons ont tout de suite vu en lui un mentor et se sont mis à le suivre.



pennyandthefosters / Instagram

Peu à peu, les minets ont révélé leurs personnalités respectives et développé leurs petites habitudes. « Maybelle et Mason ont commencé à se joindre à la bousculade de 4 heures du matin dans les escaliers pour le petit-déjeuner avec les chats résidents, apprend-on ainsi à leur sujet. Maeve reste souvent en retrait et dort dans la chambre des chatons, mais revient l'après-midi pour jouer, explorer et faire des câlins. Midge continue de se chamailler avec Mason dès qu'elle en a l'occasion. »

pennyandthefosters / Instagram

Abandonnés et condamnés, ces chatons ont eu la chance de pouvoir remonter la pente et d’avoir trouvé plus d’un endroit sûr et confortable pour grandir dans des conditions optimales. Ils peuvent désormais prétendre à un avenir heureux, loin du danger et du besoin.