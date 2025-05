Un chat censé garder les petits visiteurs indésirables à distance en décide autrement à la surprise de ses adoptants (vidéo)

Faire d’une pierre deux coups. C’est ce que Melissa et son mari espéraient en adoptant un chat ; lui offrir une vie heureuse tout en bénéficiant de ses talents naturels de chasseur de rongeurs. Si le premier objectif semble rempli, le second l’est nettement moins.

Le village de Fowlerville, dans le Michigan (Etats-Unis), se trouve à 80 kilomètres au nord-ouest de Detroit. C’est là que vivent Melissa Rockwell, alias « @raisingbravearrows » sur Instagram, et sa famille. Depuis peu, celle-ci comporte un nouveau membre félin.

C’est ce chat qui est le protagoniste d’une vidéo devenue virale après qu’elle l’a postée sur le réseau social. On y découvre une scène à la fois drôle et attendrissante, dont l’autre acteur est un animal sauvage venu calmer sa faim.

Le matou au pelage blanc et tabby y apparaît tranquillement couché sur la terrasse, observant attentivement un raton laveur pendant que ce dernier se régale dans une gamelle de croquettes. Le chat avait pourtant précisément pour mission d’empêcher de genre de situation de se produire.

Melissa Rockwell explique, en effet, qu’elle avait longtemps essayé de convaincre son mari d’adopter un « chat de grange » pour empêcher les rongeurs de proliférer chez eux. L’invité surprise de ce soir-là n’est certes ni un rat ni une souris, mais il n’était pas censé s’aventurer sur la propriété, ni se servir dans la gamelle.

Quoi qu’il en soit, il avait clairement faim et était ravi de trouver à manger dans cette maison manifestement peuplée d’âmes généreuses et bienveillantes. Le chat a choisi de ne pas réagir et de laisser son nouvel ami se restaurer.

Tout comme Melissa Rockwell et son conjoint d’ailleurs, qui ont bien évidemment laissé faire le procyonidé qui ne constituait aucune menace. La scène les a même amusés et a suscité le même sentiment chez de nombreux internautes, la vidéo que relaie Newsweek ayant généré plus de 150 000 « j’aime ». La voici :

« Il sait ce que c’est »

Bon nombre d’entre eux ont salué l’indulgence et la bonté du chat, qui « sait ce que c'est que [de vivre dehors] et est prêt à aider un autre animal sauvage », a ainsi commenté @mjmelb. « Les animaux comprennent mieux que nous. Ils sont admirables. Comme ce chat est beau », a réagi, pour sa part, @__tsf__train. De son côté, @greveing a fait remarquer sur une note d’humour que le félin préférait probablement désamorcer une situation qui risquait de tourner à son désavantage : « Il a l’air de dire ‘ne me mords pas, prends ma nourriture’. »

A lire aussi : Un mois après son adoption, un chaton ose faire un câlin au chien de la famille pour la première fois (vidéo)



raisingbravearrows / Instagram

Rappelons, au passage, que les attaques de ratons laveurs sur les chats demeurent assez rares. En fait, dans la plupart des cas, ils préfèrent la fuite à la confrontation. Ils ne se défendent généralement que lorsqu’ils sont acculés.