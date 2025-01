Une famille pensant ne plus revoir son chat perdu reçoit des nouvelles inespérées de la part d'un refuge 11 ans plus tard

L’identification a permis à un chat et sa famille de se retrouver après 11 longues années de séparation. Un heureux dénouement qui a également été rendu possible par une habitante bienveillante et à une association.

Un chat sénior est de retour auprès de sa famille qui n’avait plus de nouvelles de lui depuis 11 ans, rapportait Le Progrès. L’association Le Clan Fél'Ain a également relaté les faits sur sa page Facebook.

En 2013, Maryline Dufour habitait encore Bourg-en-Bresse (01). Elle et sa famille avaient alors découvert un chat errant d’un an et décidé de le recueillir. Appelé Garfield par ses bienfaiteurs, il avait été emmené chez un vétérinaire pour être examiné, castré et identifié.



Le Clan Fél'Ain / Facebook

L’animal avait toutefois fugué quelques mois plus tard. Maryline Dufour l’avait longtemps recherché, sans résultat. Elle pensait l’avoir perdu à jamais. La famille avait déménagé par la suite pour s’établir à Saint-Denis-les-Bourg, à quelques kilomètres de là.

En 2018, une autre habitante de Bourg-en-Bresse prénommée Aïcha avait commencé à nourrir un chat qu’elle voyait errer devant une maison voisine. Les occupants de cette dernière le nourrissaient depuis 2014 et elle était donc persuadée qu’il leur appartenait. En se renseignant auprès d’eux, ils lui avaient expliqué qu’ils n’en étaient pas les propriétaires, qu’il vivait dans la rue.

Aïcha a continué de lui donner à manger. En 2024, elle a découvert un autre chat haret, Ôji, pour qui elle est devenue mère d’accueil. Elle a contacté Le Clan Fél'Ain à son sujet et celle-ci a fini par lui trouver un adoptant.

Quelque temps plus tard, Aïcha s’est à nouveau rapprochée de l’association pour lui parler du matou qu’elle nourrissait depuis 6 ans. Le Clan Fél'Ain l’a alors fait examiner par un vétérinaire, qui a découvert qu’il était castré et pucé.

« C'est évidement stupéfaite qu'elle apprend que son Garfield est en vie »

Grâce à l’identification, il s’est avéré qu’il s’appelait Garfield. Malheureusement, sa propriétaire était injoignable. Aïcha a hébergé le félin pendant que l’association effectuait sa petite enquête.

Un travail minutieux qui a porté ses fruits. Maryline Dufour a, en effet, été retrouvée et contactée. « C'est évidement stupéfaite qu'elle apprend que son Garfield est en vie… 11 ans après l’avoir perdu ! », peut-on lire sur la page Facebook du Clan Fél'Ain. Les retrouvailles ont eu lieu le dimanche 5 janvier.

A lire aussi : Trouvé au bord d’une rivière, ce chaton errant devient le plus mignon des compagnons de voyage pour une jeune aventurière (vidéo)

« Une histoire incroyable qui démontre encore que l'identification, obligatoire en France pour chats, chiens et furets depuis 2011, est indispensable et peut s’avérer cruciale pour retrouver votre compagnon disparu », rappelle l’association aindinoise.