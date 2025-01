Un échange de messages laissés dans le collier d'un chat révèle sa double vie (vidéo)

Angie B., alias « @crazydiamond419 » sur TikTok, et sa fille ont un chat appelé Maynard (MayMay pour les intimes). Elles avaient récemment constaté qu’il passait de plus en plus de temps à miauler de manière insistante en se tenant près de la fenêtre. Elles ont ainsi compris qu’il voulait sortir.

Avant de le laisser faire, elles lui ont mis un collier pour signifier aux gens qu’il n’est pas errant et qu’il a une famille.



@crazydiamond419 / TikTok

Maynard est revenu de l’une de ses balades avec un bout de papier glissé dans son collier. Il contenait le message suivant : « Nous aimons les visites de votre adorable chat. Nous aimerions connaître son nom ».

Ce petit texte a révélé la « double vie » du félin au pelage gris. Ce dernier fréquente une autre famille et la sienne ne l’aurait sans doute jamais su sans ces quelques mots.

Angie B. en a parlé dans une première vidéo partagée le 11 décembre 2024 et relayée par Newsweek. La voici :

« J’aime tellement MayMay. Il est si adorable »

Elle et sa fille ont laissé une réponse dans le collier de Maynard. Le lendemain, elles ont reçu un nouveau message par la même voie. « Merci de nous avoir répondu, a écrit la correspondante. J’aime tellement MayMay. Il est si adorable. Je lui fais énormément de caresses, en particulier sur le ventre, durant ses visites ». Elle a également indiqué son adresse, qui ne se trouve qu’à quelques pas de là.

L’auteure du message a ajouté que Maynard adore jouer avec les autres chats de la maison et qu’il dispose d’un abri. Il reçoit également des friandises.

Ces petites attentions ont beaucoup touché Angie B.. Celle-ci a décidé d’interrompre les sorties de son chat pendant quelque temps, car il fait très froid. Toutefois, dès que la météo sera plus clémente, Maynard pourra retrouver sa 2e famille et reprendre son rôle de messager.