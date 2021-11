Contre toute attente, une chatte secourue par des bénévoles donne naissance à un seul chaton, auquel elle voue un amour inconditionnel

Desiree, une chatte errante recueillie alors qu’elle était enceinte, réservait plus d’une surprise à ceux qui l’ont prise en charge. Elle n’a donné naissance qu’à un seul et unique chaton, avec lequel une relation très spéciale s’est mise en place.

A Brisbane, dans l’Est de l’Autralie, une chatte errante avait été secourue juste à temps. Découverte seule et enceinte dans la rue, elle a été emmenée en clinique vétérinaire, qui a fait appel à l’association locale Best Friends Felines.

Appelée Desiree, elle avait besoin d’un endroit tranquille, confortable et sécurisé pour mettre bas et élever sa progéniture dans de bonnes conditions. L’équipe de Best Friends Felines s’attendait à ce qu’elle donne naissance à une portée nombreuse. Aussi, d’après leurs estimations, elle ne devait pas accoucher avant 2 semaines. Desiree les a surpris sur ces 2 points.

Les bénévoles n’étaient pas au bout de leurs surprises avec Desiree

Elle a mis bas bien avant la date prévue et n’a finalement accouché que d’un seul chaton, une femelle qui lui ressemble énormément. Nikki, bénévole à Best Friends Felines, a souligné le caractère rare de cette grossesse simple chez les chats. D’ailleurs, elle et le reste de l’équipe ont fait faire une échographie à la chatte chez le vétérinaire pour être certains qu’il n’y avait pas d’autres petits à naître.



Le chaton, qui a reçu le nom de Tato, a étonné tout le monde par sa grande taille, y compris les vétérinaires qui l’ont examiné. La jeune chatte et sa mère ont ensuite été confiées à leur famille d’accueil, celle d’Aly.



Alors qu’elle avait plusieurs paniers et coins confortables à sa disposition, Desiree a choisi de s’installer dans le compartiment inférieur d’un arbre à chat, pourtant beaucoup moins douillet. Décidément, la chatte maîtrise l’art du contrepied…



« Son amour pour Tato est sans limite »

« Son amour pour Tato est sans limite », explique Nikki à Love Meow. Desiree a passé la première semaine auprès de sa petite, puis a commencé à s’accorder quelques brèves pauses entre les tétées et les séances de toilette. « Elle a examiné toutes les pièces avec une curiosité prudente avant de retourner à ses fonctions de maman », raconte Aly.



Quant à Tato, elle « continue d'être le plus gros petit bébé de tous les temps », poursuit leur mère d’accueil. Elle a ouvert les yeux et commencé à se montrer particulièrement bavarde. Dès qu’elle a appris à faire usage de ses pattes, elle s’est mise à explorer les environs.



Maman extrêmement dévouée, Desiree est aussi allée à la rencontre des animaux de la famille : un autre chat et un chien. Elle passe de plus en plus de temps à leurs côtés, mais dès qu’elle entend son chaton miauler, elle s’empresse de le retrouver pour le réconforter.



Tato profite pleinement de son statut d’enfant unique. Elle bénéficie de tout l’amour et de toute l’attention de sa mère, qui dans ses attitudes à son égard, donne l’impression d’être très fière d’elle et de ses progrès.



