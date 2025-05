La tentative attendrissante d'un chat cherchant à être invisible pour éviter la consultation chez le vétérinaire (vidéo)

Bellini, un adorable chat roux, croisé Maine Coon / Persan, est la vedette du compte TikTok « @little.orange.kitty », où ses aventures sont suivies par plus de 7000 followers.



@little.orange.kitty / TikTok

L’une des vidéos que l’on peut y découvrir est devenue virale, ayant généré plus de 600 000 vues sur le réseau social depuis sa mise en ligne le 15 mai 2025. On y voit l’adorable matou se tenant dans un coin, tournant le dos à tout le monde.

A ce moment-là, Bellini se trouvait, en fait, à la clinique vétérinaire pour une consultation de routine. En se « cachant » de la sorte, il espérait se rendre invisible et ainsi échapper à l’examen. Voici la vidéo en question, que relaie Newsweek :

Même si sa stratégie n’a pas été très efficace, l’attitude de Bellini a attendri tous ceux qui ont vu la séquence. Par ailleurs, elle reflète parfaitement l’anxiété et la peur que bon nombre de nos animaux de compagnie peuvent ressentir et manifester lorsqu’on les emmène chez le vétérinaire.

Sa propriétaire a toutefois tenu à se montrer rassurante quant à l’état d’esprit et au bien-être du félin. « Bellini est en sécurité et très aimé, a-t-elle ainsi assuré en répondant au commentaire d’un internaute inquiet. Il est sorti tout seul de sa caisse de transport, avait plein de cachettes et a décidé lui-même de ce petit moment dramatique. C'est un être sensible, surtout chez le vétérinaire, mais il allait très bien avant et après. Merci de vous soucier de lui et de lui témoigner autant d'amour. »

« Le chat le plus adorable, le plus drôle et le plus spécial »

Une chose est sûre, sa maîtresse ne s’ennuie jamais lorsqu’il est dans les parages. Bellini est un chat remuant, enjoué, pleine d’énergie et à la joie de vivre communicative. C’est ce dont on peut se rendre compte via la vidéo ci-dessous, le montrant d’abord au moment de son adoption à l’âge de 8 semaines, puis lors de son premier anniversaire.

« Bellini a eu un an aujourd'hui, peut-on y lire de la part de son humaine. La différence entre le moment où je l'ai eu et maintenant est incroyable. C'est le chat le plus adorable, le plus drôle et le plus spécial que j'aie jamais rencontré. »

