Épuisée et infestée de puces, cette chatte trouve un foyer d’accueil où elle peut enfin mettre bas en sécurité

C’est Heidi Shoemaker, la fondatrice de Foster Kitten Mama, qui a entendu parler du cas de la chatonne, qui, sur le point de mettre bas d’une portée de chatons, devait bénéficier d’une aide en urgence. L’animal qui se trouvait à l’autre bout du pays a été transportée en voiture pour rejoindre le foyer d’Heidi, également mère d’accueil.

Foster Kitten Mama / LoveMeow

« La pauvre fille était en mauvaise forme »

« Infestée de puces », la chatte nommée Keeva était également extrêmement maigre. Elle a été traité dans un premier temps, afin de la débarrasser des nombreux parasites qui envahissaient son pelage. Elle a aussi été nettoyée pour éviter les infections et pouvoir accueillir au mieux ses petits. Durant les jours qui ont précédé l’accouchement, la belle Keeva a aussi été nourrie abondamment, pour lui donner un maximum de force.

Son comportement craintif a disparu progressivement, laissant place à une attitude très douce et calme.

Foster Kitten Mama / LoveMeow

Les 3 petites boules rousses

Quelques jours après son arrivée, le travail a commencé et les 3 chatons sont nés. Dans les meilleures conditions pour s’occuper de sa progéniture, Keeva a tout de suite pris ses petits en charge. « Elle a pu dormir, manger et allaiter ses bébé », expliquait Heidi à Love Meow.

La mère d’accueil a constaté qu’un petit chaton peinait à rejoindre sa courbe normale de croissance, elle a donc apporté les compléments nécessaires grâce à du lait artificiel.

Foster Kitten Mama / LoveMeow

« J’ai hâte qu’elle ait sa propre famille »

Même si Keeva paraissait se sentir à l’aise dans son rôle de jeune maman, il semblait évident qu’elle ressentait aussi une grande fatigue, ce qui a amené à complémenter les 3 petits en alimentation régulièrement. « Elle aime aussi faire des pauses hors du nid », expliquait la bénévole.

La petite tribu grandit bien et progresse très positivement au niveau du comportement. Les chatons sont de plus en plus indépendants et se préparent à une vie prochaine en famille, tout comme leur adorable maman.