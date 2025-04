L'attitude émouvante d'un chat aveugle qui tient à "regarder" sa maîtresse pendant qu'elle se prépare tous les matins (vidéo)

Chaque jour apporte son lot de récits émouvants et de leçons de vie donnés par nos animaux de compagnie adorés. Cette fois-ci, c’est Steven qui s’y colle ! Bien qu’aveugle, ce chat tient à faire savoir à sa maîtresse qu’il est à ses côtés et qu’il l’admire lorsqu’elle se prépare pour sortir le matin. Elle a eu la bonne idée de filmer l’un de ces moments touchants et de partager la vidéo sur TikTok.