Un chaton errant avec des pattes tordues et sa sœur timide découvrent qu’ils peuvent faire confiance aux humains

Alors qu’il s’occupait des chats libres de son quartier, un bon samaritain est tombez nez à truffe avec 2 chatons inséparables. L’un des félins arborait des pattes avant tordues, qui l’empêchaient de se mouvoir correctement.

En apprenant leur existence, une bénévole de Baby Kitten Rescue nommée Jamie a immédiatement volé à leur secours et s’est constituée famille d’accueil. Comme le rapporte Love Meow, la boule de poils à la robe noire et blanche baptisée Hershey était la plus téméraire, malgré son handicap.

© @thekittensfoster / Instagram

Sa sœur, répondant au nom de Lady, se montrait plus timide et nerveuse en présence des humains.

Elle reculait automatiquement quand sa bienfaitrice approchait. « Je sais qu’il ne nous faudra pas longtemps pour devenir meilleurs amis », a confié Jamie lors de leur sauvetage.

© @thekittensfoster / Instagram

Lady est tombée malade

Enfin en sécurité, les chatons ont bénéficié de nombreux soins et ont commencé à s’habituer à la vie en intérieur. Après avoir connu les dangers de la rue, Lady et Hershey ont pleinement savouré leur petit confort.

Malheureusement, Lady a contracté une affection qui lui a coupé l’appétit. « C'est précisément pour cela que nous sommes en quarantaine pendant 2 semaines, car c'est généralement pendant cette période que les maladies se déclarent », a expliqué sa mère d’accueil. La jeune chatte a reçu un traitement adapté et a été surveillée de très près. Sa bienfaitrice a dû la nourrir à la seringue pour l’aider à reprendre des forces.

© @thekittensfoster / Instagram

Grâce à toute cette attention, la belle Lady a recouvré la santé, pour le plus grand soulagement de la bénévole. Elle a même fini par comprendre qu’elle n’avait plus rien à craindre du contact humain… Surtout quand Jamie arrivait avec des repas délicieux et des friandises irrésistibles !

Au fil du temps, le chaton est sorti de sa coquille. Il est devenu plus confiant et sociable.

© @thekittensfoster / Instagram

De vrais battants

En ce qui concerne son frère, Hershey, un spécialiste n’a constaté aucune anomalie dans la structure osseuse de ses pattes. « Il semble y avoir une certaine rotation au niveau de l’articulation du poignet, ce qui provoque une courbure vers l’extérieur », indique Jamie.

Pour renforcer ses membres, la bénévole a intégré de multiples exercices à sa routine. « Il marche, joue et utilise sa litière, souligne-t-elle, il vivra une vie parfaitement normale ; ses pattes seront juste un peu bancales. »

© @thekittensfoster / Instagram

Une nouvelle vie pleine d’amour

« Quand Hershey et Lady sont arrivés chez moi, ils étaient effrayés et nerveux. En quelques semaines seulement, ils ont complètement quitté leur coquille », s’enthousiasme Jamie.

Aujourd’hui, la petite femelle n’a pratiquement plus peur des humains. Son frère adore s’asseoir sur les genoux de leur protectrice, et fait preuve d’une grande sociabilité. Grâce à leur famille d’accueil, les 2 chatons ont fait des progrès énormes et grandissent dans des conditions optimales.