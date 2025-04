Arrivé chez le vétérinaire, ce chat noir trouve la plus « sournoise » des cachettes pour éviter la visite (vidéo)

Le Dr Sarah Cortright pensait que la maîtresse de Stormy était venue sans son chat et en a été très étonnée, racontait Cat Time. En y regardant de plus près, elle a compris que le félin noir avait trouvé la plus drôle des cachettes : parmi les vêtements noirs de sa propriétaire. La vétérinaire a eu la bonne idée de filmer l’événement.

Une cachette « sournoise », mais réconfortante

Stormy était bien au chaud sous le manteau de sa maîtresse et était invisible parmi les vêtements noirs. Ce n’est que lorsque la jeune femme a soulevé son manteau que la vétérinaire a aperçu 2 petites billes jaunes qui indiquaient la présence du chat malicieux. La professionnelle a pu comprendre que Stormy avait trouvé le meilleur moyen pour calmer son anxiété face à la visite de contrôle qui se profilait.

« Où se trouvait le patient ? »

Le Dr Cortright a pu filmer la scène et l’a publiée sur Instagram. Le commentaire qui s’ajoute aux images laisse imaginer toute la bienveillance que la professionnelle a à l’écart de ses « patients ». Sans brusquer le chat, elle opte pour une voix douce, qui rendra certainement la consultation possible par la suite.

Les internautes ont aussi apprécié la vidéo, qui donne à voir un chat avant tout très mignon qui joue un adorable tour à sa propriétaire et à l’équipe soignante.

La visite chez le vétérinaire : un apprentissage

La majorité des animaux de compagnie redoutent la visite chez le vétérinaire. Quelques astuces permettent de les y habituer. Dès le plus jeune âge, l’idée est d’associer le rendez-vous à un moment positif. Récompensez alors votre animal en lui offrant des friandises ou en jouant avec lui. Ce travail par conditionnement est généralement efficace.

Pour les plus anxieux, certains produits à base de plantes pourront vous être recommandés par votre vétérinaire. Veillez aussi à votre propre stress, qui peut être contagieux pour votre animal.

L’idéal est aussi de choisir un créneau durant lequel votre animal est généralement plus calme. Avant ou après une promenade, en début de journée, votre chien ou votre chat peut parfois ressentir une certaine nervosité qu’il faut prendre en compte.