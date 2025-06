Après sa disparition mystérieuse, une chatte volée refait surface 3 ans plus tard et 1 200 kilomètres plus loin

Doug et Michele gèrent une association pour chats. Les félins séjournent dans un magasin où ils peuvent être vus par la clientèle et cela favorise leurs chances d’être adoptés. Toutefois, le couple n’a pas toujours l’œil sur ses boules de poils et, par conséquent, a été victime d’un vol 3 ans auparavant. Ivy, une de ses chattes, s’est fait enlever, mais le destin l’a remise sur la route de ses propriétaires.

Doug et Michele Carder sont 2 passionnés d’animaux qui ont créé un organisme de sauvetage pour chats nommé VALOR. Il y a 3 ans, ils ont sauvé une chatte nommée Ivy et l’ont installée au magasin PetSmart de Champaign (Illinois, États-Unis), qui sert aussi de refuge pour animaux. Malheureusement, un voleur s’est emparé de la féline et plus personne n’a eu de ses nouvelles par la suite, jusqu’à récemment.

Peut-être que le malfaiteur avait flairé le potentiel de la chatte, dont le physique était assez unique. Elle est dotée d’un pelage blanc immaculé, mais ce qui la différencie particulièrement, ce sont ses yeux. Ivy est atteinte d’hétérochromie et a donc des iris de couleurs différentes. Elle ne passe alors pas inaperçue.

VALOR / Facebook

Une enquête relancée

Ivy a été volée au PetSmart et, malgré les recherches lancées par le couple Carder, elle n’a jamais été retrouvée. La vie s’est écoulée puisque 3 ans sont passés après cet incident. Toutefois, le vol récent d’un second chat, début juin, semble avoir relancé l’affaire. Un autre félin a disparu au magasin, mais, par chance, a été retrouvé quelques heures plus tard.

Cet événement a semblé motiver le destin à s’en mêler, puisqu’environ un mois après l’incident seulement, Doug et Michele ont reçu une nouvelle totalement inattendue. Un refuge situé au Nouveau-Mexique, soit à 1 200 kilomètres de chez eux, leur a annoncé qu’Ivy avait été retrouvée. Selon le personnel, elle aurait été récupérée par le refuge après que sa propriétaire a été admise à l’hôpital.

Ce sont les seules informations dont disposent actuellement les sauveteurs et personne ne sait comment la chatte s’est retrouvée aussi loin de son refuge. Quoi qu’il en soit, les Carder étaient extrêmement heureux de la retrouver. D’autant plus qu’ils ont bénéficié d’une véritable chaîne de solidarité pour la faire rapatrier jusqu’à eux : « Merci beaucoup pour votre dévouement envers les animaux », ont-ils écrit pour tous ceux qui les ont aidés.