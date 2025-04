Installé dans son bac de jardin, ce chat reçoit une toilette inattendue de la part de… deux biches (vidéo)

Un jour, Eric Kiehn a remarqué que des cerfs et des biches venaient régulièrement lui rendre visite chez lui, à Ellensburg dans l’État de Washington. Mais si les créatures sauvages s’approchaient si près de son domicile, ce n’était pas pour le voir lui, non, mais plutôt pour faire connaissance avec son chat Pebbles ! En effet, jour après jour, les cervidés ont commencé à montrer de plus en plus de curiosité pour la boule de poils, quitte à parfois venir la renifler de très près… De son côté, le matou est toujours resté parfaitement calme et n’a jamais montré le moindre signe d’anxiété à la vue de ses gros animaux inconnus. Puis, un beau matin, ces interactions hésitantes ont laissé place à une scène surréaliste…

“Il a choisi la vie de cerf”

“J'ai remarqué par hasard une biche qui s'intéressait à notre chat, Pebbles. Tandis que je regardais l'interaction, la biche a commencé à faire la toilette de Pebbles ! Il avait l'opportunité de s’en aller mais il a choisi la vie de cerf à la place”, a expliqué Eric avec humour dans un entretien accordé à Storyful et relayé par People. En effet, sur la courte séquence vidéo partagée par plusieurs médias et notamment sur le compte Instagram de AccuWeather, on peut voir Pebbles tranquillement assis dans un gros bac en bois, en train de profiter de la toilette inattendue donnée par sa nouvelle meilleure amie. Loin de s’enfuir, le matou ferme même les yeux de plaisir et tend un peu plus la tête pour que la biche puisse atteindre son cou !

© @accuweather / Instagram

Une toilette devenue un rituel

Charmé par cette scène improbable, Eric a laissé faire et assure même que Pebbles reçoit désormais une toilette de biche “plusieurs fois par semaine”. Sur la vidéo, une seconde biche apparaît mais se contente de renifler le matou avec gentillesse puis de s’éloigner calmement. Dans les commentaires, les internautes paraissent eux aussi sous le charme. “C’est absolument adorable”, s’émerveille une certaine Susan tandis qu’une dénommée Jacqueline assure que “ça fait beaucoup d’amour par ici”. Une chose est sûre, Pebbles a apprécié et en redemande !