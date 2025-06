Après avoir été nourri au biberon par leur papa de substitution, ces 5 adorables chatons le suivent comme des canetons (vidéo)

Abdul Hawramani et sa compagne Shamiyan forment une formidable famille d’accueil pour tous les chatons égarés ou abandonnés. Il y a quelques mois déjà, cet habitant de Washington DC (États-Unis) a d’ailleurs recueilli 5 adorables chatons prénommés Flapjack, Pancake, Waffles, French Toast et Bagel. Si Abdul a l’habitude de s’attacher à tous ses petits protégés, il admet néanmoins que cette portée là est très spéciale… Chaque petit minou a tissé de profonds liens avec lui et, au quotidien, ils sont tous devenus comme son ombre.

Une troupe attendrissante

Il faut dire qu’à leur arrivée, les 5 minous n’étaient âgés que de 3 ou 4 semaines. Aussi, chacun d’entre eux a dû être nourri au biberon plusieurs fois par jour et pendant une longue période. Cette proximité entre les chatons et leur papa de substitution leur a permis de nouer une relation très émouvante. Une fois cette période compliquée passée avec succès, Flapjack, Pancake, Waffles, French Toast et Bagel ont continué de suivre Abdul à la trace. Sur son compte Instagram, l’homme a d’ailleurs posté une adorable vidéo dans le but d’immortaliser la force de leurs liens. Sur la séquence, on peut voir l’homme changer de pièce et, évidemment, les chatons se précipitent un par un à sa suite. “Quand vous élevez 5 chatons orphelins et qu'ils deviennent vos petits canetons”, a plaisanté Abdul.

“Imaginez avoir un entourage de 5 chatons qui vous suivent dans chaque pièce”, a-t-il ajouté avec tendresse en légende. En fin de vidéo, on aperçoit un plan sur lequel Abdul tient 2 de ses petits protégés dans les bras. L’homme affiche un sourire radieux, tout comme les minous qui semblent heureux d’avoir l’attention de leur papa.

En légende, les internautes sont eux aussi évidemment sous le charme de cette adorable troupe. “Ils sont trop mignons”, affirme l’un d’entre eux tandis qu’une jeune femme affirme que Abdul est en train de vivre “(s)on rêve”. Une chose est sûre : ce dernier risque d’avoir beaucoup de mal à se séparer de ces boules de poils…

