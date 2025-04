Persécutée par ses congénères de toujours, cette chatte de 7 ans se retrouve seule dans un refuge et cherche désormais un foyer

Queen Caesar a eu la chance de trouver un foyer aimant lorsqu’elle était un chaton errant. Elle a grandi dans un environnement agréable aux côtés de ses propriétaires et de 2 autres chats. Malheureusement, la situation a totalement changé quand ces derniers se sont retournés contre elle. Elle était constamment traquée et malmenée dans la maison, alors ses maîtres ont pris la décision de la placer au refuge.

La vie de Queen Caesar, une féline calico, a commencé de la meilleure façon qui soit. Elle a été adoptée par une famille très aimante et n’a manqué de rien. Les choses ont néanmoins changé il y a quelques mois, quand les congénères de la chatte ont commencé à s’en prendre à elle. Ils lui faisaient clairement comprendre qu’elle n’avait plus sa place dans la maison, et ses propriétaires ont pris la décision de la confier à un refuge.

Ceux-ci n’ont rien vu venir, puisque Queen Caesar avait toujours eu une bonne entente avec les 2 autres chats du foyer. Elle avait d’ailleurs passé près de 7 ans avec eux, mais ils ont commencé à se montrer hostiles vis-à-vis d’elle sans que leurs maîtres comprennent pourquoi.

Un animal persécuté

Cela se manifestait par des intimidations à répétition, comme l’empêcher de manger, d’utiliser la litière ou encore de déambuler librement dans la maison. Malheureusement, à cause de cela, Queen Caesar a commencé à développer beaucoup de stress : « Elle s'est enfuie et s'est cachée », précisaient les membres de l’association Humane Society du comté d’Hamilton (États-Unis), dans une publication rapportée par le Kansas City Star.

Ses propriétaires l’ont installée dans le garage pour lui éviter ce stress et cela a fonctionné, car Queen Caesar a retrouvé la quiétude. Toutefois, être séparée du reste de la famille n’était pas une belle vie pour elle, d’autant plus que les conflits recommençaient dès qu’elle posait une patte dans la maison. Ses maîtres ont alors décidé de la confier aux membres de la Humane Society.

Ceux-ci l’ont prise en charge et ont découvert sa personnalité douce et attachante. La chatte est un véritable amour lorsqu’elle se trouve dans un environnement propice. Ses bienfaiteurs espèrent lui trouver une maison dans laquelle elle pourra vivre paisiblement et se sentir en sécurité.