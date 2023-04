Cherchant désespérément ses chatons, elle les retrouve dans la plus adorable des postures (vidéo)

Quoiqu’ayant été brève, la disparition de 3 chatons qu’elle avait laissés endormis dans leur panier a valu quelques sueurs froides à leur propriétaire, qui s’est mise à les chercher frénétiquement dans la maison. Elle les a retrouvés dans un endroit inattendu et a ainsi eu droit à une scène attendrissante.

Inquiète en constatant que ses chatons n’étaient plus dans leur panier, leur maîtresse a été soulagée de les retrouver alors qu’ils faisaient tranquillement leur sieste. Le tout sous le regard probablement amusé de la mère de ces petits chats, qu’elle avait gentiment recueillie avant de l’adopter. Un récit rapporté par Newsweek.

Lydia Malagon a posté sur TikTok une vidéo où elle localise ses chatons après avoir cru les perdre pendant un court instant.

La séquence montre d’abord le couchage des petits félins désespérément vide. Leur propriétaire devait les retrouver au plus vite. Elle avait peur pour leur sécurité, eux qui étaient encore si jeunes et si fragiles.

Elle les a finalement repérés. Les chatons étaient cachés sous des oreillers sur le canapé. Ils dormaient paisiblement, blottis l’un contre l’autre.



@pinnahana / TikTok

A la fois soulagée et attendrie, Lydia Malagon a été bien inspirée de filmer cette petite mésaventure qui s’est conclue de la plus mignonne des manières.

La chatte avait choisi son humaine

Cette histoire offre surtout l’occasion de parler de la belle amitié qui est née entre Lydia Malagon et la mère de ces chatons, qui répond au nom de Mora et que l’on peut d’ailleurs apercevoir dans la vidéo.



@pinnahana / TikTok

Cette chatte à la robe tigrée était arrivée dans la vie de Lydia Malagon alors qu’elle venait tout juste de se réinstaller dans sa ville natale de Calp, en Espagne, après une décennie consacrée aux voyages et aux études.

Mora, alors errante, s’était invitée chez elle et prenait ses aises, comme si elle habitait cette maison depuis toujours. « Nous avions commencé à la nourrir, et chaque fois que nous ouvrions la porte le matin, elle nous attendait », raconte l’intéressée.

La chatte avait choisi sa famille, en quelque sorte. Lydia Malagon l’avait adoptée. Elle était alors loin de se douter que Mora n’était pas venue seule.

Mora réservait une surprise à sa famille

Peu après son adoption, elle avait donné naissance à 3 merveilleux chatons, dont les 2 protagonistes de la vidéo. Luis le mâle roux et Oni la femelle calico qui y apparaissent, ainsi que Rusa la petite grise.

@pinnahana / TikTok

Des chatons qui sont capables de se faufiler absolument partout, comme on a pu le constater. C’est d’ailleurs devenu une habitude pour cet imprévisible trio, qui adore se cacher se trouver les « planques » les plus improbables : « Je les ai retrouvés à l'intérieur des meubles, sous notre lit et à l'intérieur des coussins du canapé ».