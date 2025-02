Un couple tombant sur la photo d'un chat ressemblant au sien disparu 3 ans plus tôt craint une énième désillusion avant de retrouver le sourire

Les Walters désespéraient de retrouver leur chat Benny, disparu plus de 2 années et demie plus tôt. Ils étaient donc loin de s’attendre à voir la photo d’un félin lui ressemblant sur les réseaux sociaux, partagée par un couple habitant le même quartier. Ils ont refusé d’y croire sans confirmation de la part du vétérinaire.

Perdre son animal de compagnie est une expérience éprouvante sur le plan émotionnel, surtout lorsque les fausses pistes et désillusions s’enchaînent. C’est ce qu’ont vécu Angelee et Ryan Walters, propriétaires d’un chat au pelage tigré répondant au nom de Benny.

La famille habite Salem dans l’Etat du New Hampshire (Etats-Unis). Benny était encore un tout jeune chaton quand il s’était volatilisé en mai 2022. Ses humains l’avaient cherché partout pendant de longs mois, mais il restait introuvable.



Salem NH Police Department / Facebook

Ils ont continué de partager des avis de recherche sur les réseaux sociaux en espérant que quelqu’un reconnaisse Benny et les en informe. Ryan Walters l’a surtout fait sur une page Facebook dédiée à la communauté locale. « Les gens ont commencé à le suivre et c'était vraiment cool à voir. Vous savez, venant d'une petite ville, c'est assez incroyable », dit-il à ce sujet à WMUR, qui rapporte cette histoire.

La situation est restée inchangée jusqu’à tout récemment. Alors qu’Angelee et Ryan Walters avaient perdu espoir, une publication Facebook a attiré leur attention. Le post en question, partagé par un couple vivant dans le quartier, comportait la photo d’un chat ressemblant étrangement à Benny.

Ses propriétaires avaient eu tant d’espoirs déçus qu’ils ne voulaient pas y croire tout de suite. « Après presque 3 ans, je me suis demandé : est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce juste un vœu pieux ? Nous avons eu des moments difficiles et des déceptions dans le passé, confie son maître. Donc, je ne me suis pas permis d'être totalement certain que c'était lui jusqu'à ce que nous l'emmenions chez le vétérinaire ».

« Quelqu'un l'a peut-être recueilli à un moment donné »

Le praticien leur a confirmé que le chat qu’ils avaient sous les yeux était bien Benny. Ils ont alors pu laisser libre cours à leur joie, d’autant plus qu’il était en bonne santé. « Nous pensons que quelqu'un l'a peut-être recueilli à un moment donné », dit Ryan Walters.



Salem NH Police Department / Facebook

Le chat est donc rentré à la maison après une si longue absence. Il a même eu droit à un message de bienvenue de la part de la police de Salem.