Les images poignantes d'un chat de refuge voyant ses congénères s'en aller les uns après les autres lui rendent finalement service (vidéo)

On l’a appelé Chaos, mais il en est tout le contraire. Ce chat est, en effet, d’une tendresse et d’une douceur sans limite, ce qui ne l’a malheureusement pas empêché de connaître un long séjour dans un refuge. Il a été filmé pendant qu’il voyait les autres pensionnaires quitter les lieux en compagnie de leurs adoptants. En fin de compte, cette vidéo a été une bénédiction pour lui.

« Trouvons une maison pour toujours pour Chaos ». C’est ce que l’on peut lire en guise de légende accompagnant une vidéo poignante, postée le 12 février 2025 par une bénévole et mère d’accueil se faisant appeler « @cat_alina29 » sur TikTok.

Le protagoniste de cette séquence que relaie Newsweek est un adorable chat roux répondant donc au nom de Chaos.

On peut l’y voir assis dans son box et observant attentivement les autres chats alors qu’ils quittent les leurs dans les bras de leurs nouveaux propriétaires.

L’endroit est une animalerie située à Stockton, en Californie (Etats-Unis). Les chats des refuges locaux y sont régulièrement amenés pour leur donner davantage de visibilité et augmenter leurs chances de trouver des adoptants.

Au moment où ces images étaient enregistrées, cela faisait 53 jours que Chaos attendait sa chance. Il était d’ailleurs le plus ancien pensionnaire du refuge.

Il sentait clairement que quelque chose de spécial était en train de se produire chaque fois qu’une famille venait chercher son futur compagnon. Lui était ignoré, et son sort a ému de très nombreux internautes.



Des nouvelles réjouissantes

La vidéo a eu un écho considérable. Ayant généré près de 400 000 vues sur TikTok, elle a permis de faire connaître Chaos et les demandes d’adoption ont commencé à parvenir au refuge dans la foulée de sa diffusion.

« @cat_alina29 » en a apporté la confirmation dans une autre vidéo mise en ligne 3 jours plus tard. On y apprend que des rendez-vous avec les candidats à l’adoption ont été pris et que le départ de Chaos vers sa maison pour toujours était imminent.

Ce chat va enfin pouvoir concrétiser son rêve et connaître la vie heureuse qu’il mérite.