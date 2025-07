Un gardien de chats se penche pour caresser un félin et réalise que celui-ci est recherché depuis 7 mois

Tout propriétaire de chat sait à quel point il est angoissant de ne pas voir rentrer sa boule de poils après qu’elle est sortie. Si, généralement, ces inquiétudes finissent par se taire après le retour du félin, pour le propriétaire de Frank, elles ont duré près de 7 mois. Son chat Sparkle ne lui avait plus donné signe de vie depuis tout ce temps.

« Un miracle », et rien d'autre. Pour Frank Neudecker, cat-sitter du Royaume-Uni, Le retour de Sparkle à la maison dépasse toutes les espérances. L'animal avait disparu depuis 7 mois et tout laissait croire qu'il ne reviendrait plus jamais. Pourtant, il est aujourd’hui de retour aux côtés de son propriétaire.

« C'est un de ces miracles modernes qui se produisent de temps en temps. On peut en remercier Dieu, j'imagine. Vous savez, les chats semblent connaître leur chemin, et il a retrouvé son chemin », écrivait Frank sur Facebook. Un chemin a priori long et fastidieux pour Sparkle, âgé de 11 ans.

L'animal a pourtant l'habitude de l'aventure, car il a été adopté plus d'une décennie auparavant par un chauffeur-livreur. Tous les 2 étaient très proches et le félin avait la chance de pouvoir traverser le pays avec son maître aimant.

WBBJ

Une information inquiétante

Tout le monde connaissait Sparkle dans son quartier, tant qu'il était amical. Il était apprécié et avait des amis humains, ainsi que des amis chats. Quand son gardien ne l'a pas vu rentrer pour manger son dîner un jour, il ne s’est d’abord pas inquiété, supposant que le félin vaquait à ses nombreuses occupations. Toutefois, les choses ont pris une autre tournure lorsqu’il n’a toujours pas donné signe de vie le lendemain.

Un retour inespéré

Comme l’expliquait WBBJ, Frank discutait quand un chat mal en point s'est approché de lui. L'homme s'est alors penché pour le caresser et il a réalisé qu'il s'agissait de Sparkle : « Il était fatigué, blessé et plus maigre [...], mais il était à la maison », indiquait le cat-sitter.

Effectivement, Sparkle est rentré auprès de son maître et a certainement été heureux de retrouver sa maison pour se reposer après sa longue Odyssée, qui restera chargée de mystères.