Une féline timide, qui se cache dans son arbre à chat, ne parvient pas à attirer l’attention des adoptants (vidéo)

Ivy a vécu ce que tout propriétaire d’animal redoute : la séparation définitive avec son propriétaire. La chatte n’a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait qu’elle s’est retrouvée au refuge de la Humane Society dans le Comté de Broward (États-Unis). Heureusement, les bienfaiteurs de celui-ci ont pris grand soin d’elle et tentent de la mettre un peu plus en confiance.

D’après les informations communiquées par Newsweek, Ivy vivait autrefois aux côtés d’une personne qui a toutefois dû s’en séparer lorsqu’elle a repris ses études. La chatte a donc été ramenée au refuge et ce changement l’a totalement bouleversée.

Humane Society of Broward County / Facebook

Une personnalité introvertie

Il faut dire que passer d’un logement chaleureux au brouhaha du refuge peut être une épreuve particulièrement difficile pour les animaux. Ces derniers changent complètement d’environnement et perdent, en plus, leur personne de confiance. Ivy s’est donc retrouvée totalement démunie : « Comme beaucoup de chats confrontés à un changement de vie majeur, Ivy était naturellement timide au début », partageait Kaitlin Pechin, membre de l’organisme.

Malgré tout, Ivy est parvenue à trouver un endroit de paix et au sein duquel elle se sent bien : son arbre à chat. Elle est rassurée lorsqu’elle s’installe à l’intérieur d'un des modules et cet espace, rien qu’à elle, l’a aidée à se détendre au fil des jours : « Elle trouve du réconfort dans son arbre à chat et y passe encore beaucoup de temps, surtout en présence de nouvelles personnes », expliquait Kaitlin.

Ivy est d’un tempérament réservé, mais elle n’en reste pas moins très joueuse ! Ses bienfaiteurs commencent à le découvrir et espèrent que les adoptants verront aussi cette facette de leur protégée : « S'il vous plaît, pensez à offrir à Ivy le foyer sûr et aimant qu'elle mérite pour toujours », implorait le refuge sur Facebook.