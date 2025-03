Ce petit chat retrouvé avec une oreille blessée découvre avec entrain un quotidien joyeux auprès d’un nouvel ami canin (vidéo)

Diego fait partie des petits chats combattants qui ne s’arrêtent devant rien. Malgré son oreille blessée, un diagnostic de surdité et un passé marqué par le manque, il était prêt à relever tous les défis lorsqu’il a été retrouvé dans la rue par des bénévoles. Épanoui auprès de sa maîtresse d’accueil et de son acolyte canin, il s’apprête à vivre de toutes ses forces.

Le pauvre Diego allait très mal lorsque les sauveteurs sont venus à sa rencontre. Son parcours a pu être retracé. Blessé à l’oreille, il a sans doute été aidé dans un premier temps par un passant. Il a ensuite été repéré près d’un parking, et c’est là qu’une personne l’a attrapé et amené au refuge Hearts Alive Village (Las Vegas, États-Unis).

@myfosterkittens

Une blessure préoccupante

C’est ensuite Nikki, mère d’accueil au sein de l’association, qui est intervenue pour prendre en charge le chaton souffrant. Une visite chez le vétérinaire a permis d’estimer l’âge de l’animal à 5 semaines. La blessure à l’oreille a évidemment concentré toute l’attention des professionnels. Nikki expliquait à Love Meow : « On lui a rasé l’oreille pour pouvoir mieux observer, et il y avait quelques petites plaies perforantes ». De faible gravité, les plaies ont pu être soignées. La mère affirmait : « Il était par ailleurs en bonne santé. Il avait une bonne énergie et un appétit féroce ». En effet, le chaton semblait affamé et a dévoilé toute son énergie après un repas copieux.

@myfosterkittens

« C’est un petit garçon adorable »

Chez Nikki, Diego ne tenait pas en place. La bénévole a bien essayé de l’installer dans un parc, mais le chaton a estimé qu’il ne pouvait pas rester à l’intérieur.

La mère d’accueil s’est cependant interrogée car Diego ne réagissait pas toujours aux bruits environnants. Elle expliquait qu’il aimait beaucoup jouer, courir après ses balles, mais ne les percevait pas auditivement. Elle affirmait : « Il n’a peur de rien, pas même de l’aspirateur, et c’est logique car il est sourd ».

« Elle a commencé à jouer avec lui tout de suite »

Nikki est aussi la maman de Bradley, une adorable chienne habituée aux pensionnaires félins. Lorsque la chienne a rencontré Diego, elle l’a tout de suite considéré comme un ami. Nikki témoignait : « Elle a été très douce avec Diego ». Les 2 sont très complices, partagent tout ensemble, même si Diego prend parfois ses aises en tant que chef de la maison.

@myfosterkittens

Épanoui, très joueur et malgré sa surdité, Diego est un exemple de résilience et de vitalité.