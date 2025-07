La récompense exorbitante d’un octogénaire offerte à la personne qui prendra soin de son chat après son décès

Xianba, un félin au pelage roux, est entré dans la vie de Lang un peu par hasard. Ce dernier, un octogénaire de 82 ans, l’a aimé de manière inconditionnelle et d’autant plus lorsqu’il est resté avec lui après le décès de sa femme. Aujourd’hui, l’homme a conscience que son temps restant sur terre est limité. Il sait aussi que Xianba pourrait se retrouver seul du jour au lendemain, alors il s’est lancé dans la recherche du gardien idéal.

Xianba est entré dans sa vie un jour de pluie avec 3 autres chats, comme l’a précisé SAYS. Avec le temps, les autres félins sont décédés, tout comme l’épouse de l’octogénaire. Seul le chat orange est resté aux côtés de celui-ci et on ne peut qu’imaginer l’importance qu’il avait dans sa vie.

Un cadeau colossal

Même s'il lui reste peut-être encore de belles années à vivre, Lang sait qu'il n'est pas éternel. Il a alors pris les devants vis-à-vis de son chat afin que ce dernier ne se retrouve pas seul après son départ. Lors d'une interview dans une radio locale, il a déclaré être à la recherche d'une personne qui pourrait s'occuper de Xianba après son décès.

Son annonce est devenue virale lorsque l'homme a assuré qu'il offrirait, en contrepartie, son domicile actuel ainsi que la totalité de son héritage à cet individu. Il a alors indiqué : « Je suis prêt à tout donner à quiconque est prêt à prendre soin de mon chat », témoignage de l'importance que l'animal a pour lui.

À ce jour, le félin n'a pas encore trouvé la perle rare qui le chouchoutera comme son maître. Il faut dire que Lang doit être certain de son choix, car Xianba n’est rien d'autre que la prunelle de ses yeux. Il veut probablement être sûr qu'il sera entre de bonnes mains avant de pouvoir reposer en paix.