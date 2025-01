Un homme suit les conseils des internautes et adopte un autre chat car le premier est un peu trop turbulent

SnooChipmunks2673, un utilisateur du réseau social Reddit, a raconté l’histoire de ses 2 chats et surtout comment leur amitié a eu un impact positif sur le comportement de l’aîné. La publication en question, que relaie Newsweek, comporte plusieurs photos où la complicité qui lie les 2 félins est palpable.

SnooChipmunks2673 avait adopté Miu Miu 2 ans plus tôt, alors que ce matou à la robe tigrée n’était encore qu’un tout petit chaton. C’est un chat très affectueux, mais dont le tempérament pouvait changer du tout au tout en un instant.

La famille s’est agrandie il y a 5 mois avec l’adoption de CoCo, chat au pelage roux et blanc, dans un refuge.

« J'avais du mal avec Miu Miu qui nous mordait, se souvient son propriétaire. Il jouait un peu, puis il se mettait à mordre comme un fou ». Ce problème comportemental avait tendance à s’aggraver avec le temps. « En prenant de l’âge, poursuit SnooChipmunks2673, ses morsures devenaient plus agressives ».

Il explique avoir essayé différentes approches, entre recours aux jouets pour détourner son attention et cris lors des morsures pour lui faire comprendre qu’il avait mal notamment, mais rien n’y faisait. Miu Miu continuait de faire usage de ses dents dès qu’il était un peu trop stimulé.

« Ils se font des câlins dès qu'ils en ont l'occasion »

« J'ai cherché de l'aide sur Reddit et j'ai vu quelqu'un recommander d’adopter un autre chat », dit-il. C’est ainsi que CoCo est arrivé. Lui et Miu Miu se sont entendus assez vite, et ce dernier s’est considérablement assagi et apaisé par la suite.



SnooChipmunks2673 / Reddit

« Miu Miu a arrêté de nous mordre très fort, et ils se font des câlins dès qu'ils en ont l'occasion, mangent ensemble, jouent toute la journée, puis dorment ensemble », se réjouit leur humain.



SnooChipmunks2673 / Reddit

« Il a fallu quelques jours à Miu Miu pour s'habituer à CoCo, et maintenant ils sont inséparables », ajoute-t-il.

Les morsures ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Miu Miu n’a désormais qu’une seule idée en tête ; profiter de la présence de son ami.

SnooChipmunks2673 / Reddit