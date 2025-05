Un chaton errant qui avait peur de l'humain découvre le confort de la vie en intérieur et le plaisir d'être caressé

La petite Hazel vivait à l’extérieur par tous les temps, et devait lutter en permanence pour sa survie. Un jour, la jeune boule de poils a été aperçue par un homme qui s’occupait des chats libres de sa ville. Cette rencontre a complètement changé son destin.

Love Meow a récemment partagé l’histoire d’Hazel, un chaton qui a connu une vie d’errance. La jeune boule de poils arpentait les rues dans l’espoir de mettre la patte sur un petit morceau de nourriture pouvant contenter son estomac affamé, et affrontait pléthore de dangers. Jusqu’au jour où elle a croisé la route d’un bon samaritain, qui s’occupait d’un groupe de chats libres*.

En raison de son jeune âge et de ses problèmes de santé, cette belle personne a décidé de la conduire chez le vétérinaire. Ce dernier l’a « soignée pour un rhume léger ». Lorsque Stephanie Grantham, cofondatrice de l’association Sparkle Cat Rescue, a appris son histoire, elle a immédiatement proposé de l’aider en la plaçant dans une famille d’accueil.

© Sparkle Cat Rescue

La découverte de l’amour

« Elle feulait, mais ne mordait pas quand je l’ai rencontrée pour la première fois à la clinique », confie Stephanie à nos confrères. Baptisée Hazel, la jeune chatte ne voulait pas accorder sa confiance aux humains et donnait des coups de patte à l’approche d’une main.

Arrivée dans son foyer d’accueil, chez Lori, elle a passé 2 jours cachée sous un lit.

© Sparkle Cat Rescue

« Stephanie a suggéré de la placer dans un parc, et cela a vraiment aidé, indique la bénévole, elle était encore très nerveuse les premiers jours, cependant, sa petite personnalité a commencé à émerger. Maintenant, elle vient me saluer quand je lui rends visite et elle adore être caressée. »

Au fil du temps, ses peurs se sont atténuées et l’ex-chaton errant a baissé sa garde. Après avoir découvert les bienfaits des caresses, l’animal ne pouvait plus s’en passer ! « Elle fondait dès qu’elle était tenue et câlinée », précise Stephanie.

© Sparkle Cat Rescue

Un petit pas devant l’autre

Au sein de son nid douillet, Hazel s’est liée d’amitié avec le compagnon aux pattes de velours de Lori.

« Charlie aime aller dans son parc et lui rendre visite dès que possible, déclare-t-elle, ils se reniflent mutuellement, et Charlie lui nettoie même un peu la tête. »

© Sparkle Cat Rescue

Lori l’a laissée évoluer à son rythme, et a fait preuve d’une grande patience. Petit à petit, Hazel a gagné en confiance, et a fini par avoir suffisamment de courage pour explorer le monde qui s’offrait à elle en dehors de son parc. Une semaine après son arrivée, elle a décidé qu’il était temps de faire ses premiers pas hors de cet espace sécurisé !

Aujourd’hui, la jeune chatte s’est complètement habituée à sa famille d’accueil et à sa nouvelle vie en intérieur. Entourée d’humains aimants et d’amis félins, elle ne se sentira plus jamais seule. Grâce à ce sauvetage, Hazel embrasse pleinement le bonheur. Ses sauveurs sont persuadés qu’elle trouvera vite le foyer d’adoption idéal !

© Sparkle Cat Rescue

*Chats stérilisés, identifiés au nom d’une mairie ou d’une association et relâchés où ils ont été trouvés.