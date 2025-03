Ignoré à cause de son âge et de son apparence, ce chat sans oreilles a enfin trouvé sa famille

Pelage blanc, regard perçant et oreilles en moins, le physique de Jasper ne vous est peut-être pas inconnu. Ce félin singulier avait fait l’objet d’un article, publié en février 2024, et cherchait désespérément des propriétaires à cette période. Bonne nouvelle : son vœu le plus cher a été exaucé ! Le senior est désormais choyé dans une maison aimante.

Au refuge, Jasper n’avait pas le profil plébiscité par les adoptants. D’une part, il était âgé de 12 ans, et les familles ont plutôt tendance à préférer les chats plus jeunes. D’autre part, la boule de poils n’avait pas d’oreilles. À cause de problèmes médicaux, elle avait été opérée et nécessitait un traitement sur le long terme. Une responsabilité qui faisait fuir un bon nombre de visiteurs.

Une retraite paisible

Pourtant, les bienfaiteurs du chat, membres de l’association JSPCA Animals' Shelter à Jersey, étaient certains qu’une personne était faite pour lui quelque part. Selon leurs critères, cette dernière devait disposer d’assez d’espace pour permettre à Jasper de se sentir à l’aise. Il était aussi préférable qu’il soit le seul animal dans la maison.

Toutes ces informations étaient renseignées sur une publication Facebook. Celle-ci a eu un fort retentissement et a été partagée des dizaines de fois. Jasper est sorti de l’ombre à ce moment et le miracle tant attendu s’est produit. Une femme s’est prise d’affection pour le senior et a décidé de l’adopter. La bonne nouvelle, partagée sur les réseaux sociaux, a réconforté tous ceux qui avaient suivi l’histoire du félin.

Sally Dalman / Facebook

Sa nouvelle propriétaire est heureuse d’avoir un compagnon félin aussi spécial dans sa vie : « C'est vraiment le meilleur garçon, un mec très gentil, affectueux », écrivait-elle dans la section des commentaires. Ce bonheur est amplement mérité et il n’a plus qu’à en profiter désormais !