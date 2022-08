Ce chien aveugle peut compter sur son amie chatte pour le guider par ses miaulements

Blaze est aveugle depuis 2 ans, mais il a repris goût à la vie grâce à Satin, une chatte devenue pour lui à la fois guide et amie. Grâce à ses miaulements, elle aide le chien à s’orienter et à éviter les obstacles.

Devenu aveugle, un chien appelé Blaze était très affecté psychologiquement par son handicap, mais il a su remonter la pente grâce à son amie chatte. Un récit rapporté par le New York Post.

Blaze, un croisé Berger Allemand, avait été adopté par Robin Wagner en 2019. Dès les premières consultations, les vétérinaires avaient compris qu’il souffrait d’une affection oculaire dégénérative. A l’époque, il ne voyait déjà pas d’un œil. Les spécialistes avaient expliqué à sa maîtresse qu’il risquait de perdre l’autre.

C’est hélas ce qui s’est passé. Blaze est devenu totalement aveugle en octobre 2020. 2 mois plus tard, son œil a dû lui être retiré.

La cécité a eu un énorme impact sur la santé mentale du chien. Blaze était anxieux et nerveux. « Nous avons dû beaucoup travailler avec des éducateurs pour l'aider à reprendre confiance en lui », raconte sa propriétaire.

Sa rencontre avec une chatte appelée Satin a été salvatrice pour le canidé. Au départ, toutefois, la cohabitation était loin d’être évidente, car il arrivait souvent à Blaze de piétiner involontairement le félin.



Robin Wagner / SWNS

Satin prenait alors l’habitude de s’éloigner en voyant Blaze venir, de peur qu’il lui marche dessus. Ensuite, elle s’est mise instinctivement à miauler pour lui signaler sa présence et ainsi lui éviter de la piétiner.

« Elle fait comprendre à Blaze qu'elle l'aime »

Peu à peu, elle a commencé à en faire de même non pas pour se protéger elle-même, mais pour la sécurité du chien. Lorsqu’elle voyait qu’il se dirigeait vers un mur ou tout autre obstacle, elle miaulait pour le prévenir et le guider vers elle. Satin est devenue les yeux de Blaze. Ce qui ne faisait que renforcer leur complicité.

« Bien qu'elle ne soit pas la plus affectueuse et la plus câline des chattes avec nous, elle fait comprendre à Blaze qu'elle l'aime, et c'est la plus belle chose à voir », dit leur maîtresse.