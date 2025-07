"Je serai avec eux jusqu'au bout", une femme refuse la proposition d'euthanasie des vétérinaires et sauve 3 chatons condamnés

Ils semblaient condamnés, mais une femme au grand cœur et une incroyable dose de persévérance ont bouleversé leur destin. 3 chatons lourdement handicapés ont vu leur vie transformée grâce à l’amour et au jeu.

Quelques jours après avoir ouvert les portes de son foyer à une famille féline en tant que mère d’accueil, Macy Lyle a commencé à observer des symptômes inquiétants chez 3 des 5 chatons dont elle s’occupait. Ils avaient de plus en plus de mal à se déplacer, puis sont devenus totalement incapables de marcher.



Macy Lyle

Macy Lyle et l’association A Cat’s Life Rescue, basée dans le Maryland (Etats-Unis), ont emmené le trio chez différents vétérinaires. Ceux-ci ne parvenaient pas à établir un diagnostic précis. La toxoplasmose, le FIV et la parvovirose ont tour à tour été écartés, et le mystère demeurait entier.

Sasuke, Sakura et Naruto – ce sont les noms choisis pour les chatons en question – ont vu leur état s’aggraver. Ils éprouvaient des difficultés à se nourrir, à boire et à utiliser la litière.



Macy Lyle

Par la suite, alors que Macy Lyle était en déplacement pour une urgence familiale, le vétérinaire l’a appelée pour lui suggérer l’euthanasie. Il lui a demandé si elle voulait être présente. Si elle n’adhérait évidemment pas à l’idée de mettre fin aux jours des chatons, il était hors de question pour elle de ne pas être à leurs côtés. « Je serai avec eux jusqu'au bout, mais je veux des réponses », a-t-elle ainsi dit au praticien.

Quelques jours plus tard, un diagnostic fiable est enfin tombé. Sasuke, Sakura et Naruto était vraisemblablement atteints d’hypoplasie cérébelleuse, une malformation neurologique affectant le cervelet, qui est responsable de la coordination des mouvements. C’est ce qui est à l’origine des troubles de l’équilibre et de la démarche chez les 3 minets. La maladie est incurable, mais elle ne cause aucune douleur.

Il y avait une petite chance de permettre à Sasuke, Sakura et Naruto de rester en vie et de mener une existence presque normale, et Macy Lyle était bien déterminée à la saisir.

Thérapie par le jeu

La bénévole et l’équipe d’A Cat’s Life Rescue ont essayé l’hydrothérapie, mais la méthode ne s’est pas avérée concluante. « Je détestais ça. J'avais l'impression de les traumatiser », confie la mère d’accueil à The Dodo. Elle a alors décidé de changer d’approche et d’opter pour la thérapie par le jeu. « Nous avons juste joué, joué et joué, tout le temps », dit Macy Lyle.



Macy Lyle

Les chatons ont commencé à afficher des progrès et à gagner des forces. Dans le même temps, leurs personnalités respectives se sont exprimées. Alors que Sasuke et Naruto sont de nature calme et détendue, Sakura est intenable, passant son temps à escalader l’arbre à chat et à explorer les environs.

« Ils peuvent s'asseoir maintenant. Ils peuvent boire de l'eau en étant debout. Ils utilisent leur litière tout seuls », se réjouit leur bienfaitrice.

Récemment, celle-ci a annoncé une merveilleuse nouvelle à leur sujet. Les chatons ont, en effet, été adoptés. Leurs propriétaires sont amis, ce qui signifie qu’ils pourront se revoir très souvent.