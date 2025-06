Terrifié par un passé dont on ignore tout, ce chat mordait par peur jusqu’au jour où une comportementaliste a changé sa vie

Pikameow est un félin en proie à des traumatismes profonds… Pourtant, on ignore totalement ce qu’il a subi dans son passé. Admis dans un premier refuge, il a été placé sur la liste des chats à transférer d’urgence en raison de son comportement imprévisible et agressif. Par chance pour lui, c’est le refuge Puppy Kitty NY City, situé à New York, qui a décidé de l’accueillir. Quelques minutes seulement après son arrivée dans ce nouvel établissement, la matou s’est immédiatement mis à pétrir et à mordre nerveusement sa couverture dans un recoin de sa cage. Inquiets de le voir dans un tel état, les bénévoles lui ont rapidement donné un agneau en peluche émettant des battements de cœur, afin de tenter de l’apaiser. Par miracle, cette astuce a fonctionné…

© Puppy Kitty NYCity / Instagram

Une âme brisée

Dans un entretien accordé au média Love Meow, une bénévole prénommée Meagan est revenue sur le comportement instable mais pas foncièrement méchant de son petit protégé. “Il a eu quelques incidents au cours desquels il a attaqué des gens après avoir été surpris par des bruits forts. Sinon, il est incroyablement gentil…”, a-t-elle assuré. En effet, la peur principale de Pikameow résidait dans les bruits soudains et puissants. Chaque son lui faisait si peur qu’il se prostrait ou se tendait au point de devenir agressif. Alors pour l’aider plus en profondeur, l’association a fait appel à une comportementaliste. Pendant quelques semaines, cette dernière a accueilli le félin chez elle afin de travailler sur ses phobies. Par chance, le comportement de Pikameow a commencé à s’améliorer…

© Puppy Kitty NYCity / Instagram

“Il a franchi un cap”

Avec l’aide d’un traitement médicamenteux prescrit par un vétérinaire, et malgré quelques rechutes occasionnelles, le matou a commencé à s’apaiser et son envie de jouer s’est même peu à peu développée. “Pika se porte extrêmement bien avec ses médicaments. Il n’a eu aucune agressivité et est aussi heureux que possible. Il s'agissait d'un cas comportemental extrêmement difficile, mais nous pensons qu'il est vraiment en train de franchir un cap”, a indiqué Meagan. Désormais auprès d’une nouvelle maman d’accueil, Pika apprend à faire confiance et n’hésite plus à réclamer des câlins et des caresses.

© Puppy Kitty NYCity / Instagram