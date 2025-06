2 soeurs félines adoptées ensemble remercient leur nouvelle "maman" par un festival de ronronnements et de câlins (vidéo)

Leur regard attendrissant et leurs ronronnements complices ont fait chavirer des millions d’internautes. Lilly et Lucy, deux sœurs chattes fraîchement adoptées par une seule et même personne, ont conquis TikTok dès leur première semaine dans leur nouveau foyer.

Adopter un animal est toujours un moment rempli d’émotion. Toutefois, quand il s’agit de 2 sœurs féines inséparables, rescapées et réunies dans un même foyer, la magie opère immédiatement. C’est ce qu’a découvert Zina, l’adoptante de Lilly et Lucy, 2 chattes à la robe tigrée qui ont récemment trouvé le bonheur et la quiétude dans leur nouveau chez-soi. Une vidéo publiée le 30 mai 2025 sur le compte TikTok qui leur est consacré, « @lillylucysisters », a capturé un instant de pure tendresse entre les félines et leur humaine. Relayée par Newsweek, elle a généré 6,4 millions de vues sur le réseau social.

Dans cette séquence rapidement devenue virale, Lilly et Lucy apparaissent blotties contre Zina, se laissant choyer avec confiance. Les ronrons, les regards fermés, les douces caresses… Tout dans cette scène respire le réconfort, la gratitude et l’amour retrouvé. « Imaginez adopter 2 chattes rescapées… Et que cela arrive dès la première semaine. Imaginez ce que je ressens ! », peut-on lire de la part de Zina dans cette vidéo, visiblement encore bouleversée par la connexion immédiate avec ses 2 nouvelles protégées.



@lillylucysisters / TikTok

Un duo fusionnel aux nombreux bienfaits

Adopter 2 chats d’une même portée peut constituer un véritable défi, mais c’est souvent une belle aventure et une expérience hors du commun. Ces compagnons de vie grandissent ensemble, se rassurent mutuellement et partagent jeux, siestes, toilette et tant de moments précieux. Cette complicité, déjà visible lors des premiers jours passés par Lilly et Lucy chez Zina, illustre parfaitement les avantages de ce type d’adoption. Cela signifie généralement moins de stress, une adaptation facilitée et surtout un lien social fort et naturel entre les 2 congénères.

En plus de combler leur adoptante, les 2 sœurs enchantent désormais des millions d’internautes, émus de voir à quel point l’amour et la confiance peuvent naître rapidement lorsqu’on leur offre une seconde chance. Une belle leçon d’empathie et de douceur, portée par 2 petites boules de poils.

Voici la vidéo en question :

