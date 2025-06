Cette mère d’accueil devait héberger un chat pour quelque temps et comprend qu’il est devenu un compagnon indispensable à sa vie

Retrouvé dans la rue, ce chat ne devait passer que quelques semaines chez sa mère d’accueil. Le séjour ayant dépassé les espérances des uns et des autres, l’avenir du félin a pris une toute autre tournure. Échec de la famille d’accueil ? Nous parlerons ici plutôt d’une belle réussite !

Celui qui répondait au nom de Snuffleupagus a été retrouvé dans les rues de Chicago (États-Unis) avant d’être secouru par le Chicago Animal Care and Control. Un peu sur la défensive, les bénévoles ont estimé qu’il serait bien mieux en famille d’accueil, expliquait Love Meow. C’est ainsi que le minet s’est retrouvé entre les mains de Stefanie, bénévole pour l’association One Tail At a Time. La responsable du groupe de familles d’accueil, Alli Rooney, expliquait : « Nous avons demandé à nos familles d’accueil si quelqu’un serait en mesure de le prendre ».

One Tail at a time / Facebook

« Il était si heureux d’être sorti du refuge »

Snuffleupagus a été confié à un vétérinaire avant de rejoindre Stefanie. Ayant compris qu’il se dirigeait vers un foyer aimant, il semblait soulagé. Sa mère d’accueil se souvient d’un chat « doux et aimant ». Le félin ne cessait de ronronner et de se frotter contre sa protectrice, en signe de remerciement.

One Tail at a time / Facebook

Une relation plus forte que les autres

Cela faisait 1 an que Stefanie s’occupait régulièrement de chats issus de sauvetage. Si tout se passait généralement bien, elle n’a jamais créé de lien très fort avec un pensionnaire, ce qui correspondait tout à fait aux attentes d’une famille d’accueil, qui doit accompagner des pensionnaires vers une autre vie. Avec Snuffleupagus, Stefanie avait un pressentiment qu’elle exprimait ainsi : « J’avais l’impression que nous pouvions simplement nous comprendre, et il m’a immédiatement fait confiance pour prendre soin de lui ».

One Tail at a time / Facebook

« Il est si facile à vivre »

Il faut dire que le félin avait tout pour plaire. Stefanie expliquait : « Il est ami avec tout le monde, les humains, les autres chats et les chiens. Il n’a peur de rien : ni des aspirateurs, ni des tempêtes ». Sociable de nature, le chat est un vrai boute-en-train qui ne renonce jamais à la découverte de nouvelles activités : « regarder les oiseaux par la fenêtre ou à la télévision, jouer avec des jouets et faire la sieste avec maman » comme détaillait la bénévole.

Une maison pour « le meilleur chat du monde »

Au moment de la fin de la prise en charge, Stefanie a compris l’évidence : Snuffleupagus, renommé Tybalt, devait rester avec elle pour toujours. Ayant ouvert leurs cœurs l’un à l’autre, le duo a promis de ne jamais se quitter : une belle nouvelle pour le félin qui a finalement décidé de s’établir aux côtés de son coup de cœur humain.

A lire aussi : Un chat et un cheval défient les lois de la nature par leur amitié attendrissante (vidéo)

One Tail at a time / Facebook