YouCare annonce son 30e animal sauvé grâce au programme Nouvelle Vie et le label 1% Pour les Animaux

Récemment lancé par l’association YouCare, le programme Nouvelle Vie est parti sur les chapeaux de roues et en est déjà à son 30e sauvetage d’animal en détresse. Les opérations menées dans le cadre de ce dispositif sont financées grâce au label 1% Pour les Animaux, dont fait partie Woopets.

Des dizaines de précieuses vies sauvées et changées pour le meilleur… L’association YouCare est, en effet, heureuse d’annoncer son 30e sauvetage d’animal réalisé grâce au programme Nouvelle Vie.

Nouvelle Vie a pour objectif de réduire autant que possible le recours aux euthanasies de complaisance, et ce, via 3 axes : l’augmentation des capacités d’accueil des associations en s’appuyant sur les familles d’accueil, la collaboration des associations du réseau YouCare lors des sauvetages, ainsi qu’une aide financière pour la prise en charge médicale et les frais de transport lors de ces interventions.

Un programme qui n’aurait pas pu exister ni se montrer aussi efficace sans le Label 1% Pour Les Animaux. C’est, en effet, par le biais des dons récoltés via ce label, dont Woopets est fier de faire partie, que ces opérations de sauvetage sont financées dans leur intégralité.

Pour rappel, les entreprises membres de 1% Pour Les Animaux consacrent 1% de leur chiffre d’affaires annuel à cette belle mission, afin d’en soutenir les actions au quotidien.

Les histoires des chiens et chats qui ont désormais droit à un nouveau départ grâce à Nouvelle Vie sont toutes aussi touchantes les unes que les autres.

Hopi, Boo, Pistache et tous les autres… Autant d’existences sauvées et embellies grâce à Nouvelle Vie

Celle de Hopi, par exemple, illustre à merveille l’impact que l’on peut avoir sur l’existence d’un animal lorsqu’on mobilise ses forces et les met au service d’une noble cause. Ce chaton de 3 mois avait été découvert et recueilli dans la rue avec sa sœur et son frère. Auprès de Natacha, sa maman d’accueil, il avait appris à s’ouvrir et à faire confiance, tout en prenant goût à la vie de famille. Energique, joueur et affectueux, il a désormais un foyer pour la vie, puisqu’il a été adopté par Chantal et ses enfants.

Boo, un chien de 11 mois, s’apprête, lui aussi, à rejoindre une famille pour toujours. Ce magnifique Eurasier n’avait pas la vie qu’il méritait chez ses anciens propriétaires, qu’un éducateur canin labélisé 1% Pour Les Animaux, avait su convaincre de le confier à l’association YouCare. Plus épanoui que jamais, Boo pourra bientôt être proposé à l’adoption.

Autre animal sauvé par le programme Nouvelle vie, Pistache est une adorable femelle Yorkshire Terrier sénior. Âgée de 11 ans, elle avait connu plusieurs adoptions avant d’être abandonnée. Mal en point et souffrant de 2 tumeurs mammaires lors de son sauvetage, la chienne se porte mieux aujourd’hui et n’a jamais perdu une once de sa joie de vivre. Pistache déborde d’affection, adore les enfants, s’entend parfaitement avec ses congénères et se tient prête à donner de l’amour sans compter à sa future famille.

Voir Hopi, Boo, Pistache et tous les autres animaux heureux, en sécurité, soignés et choyés est la plus belle des récompenses pour toute l’équipe de YouCare, les gens qui prennent part à leurs sauvetages et les entreprises partenaires, celles labellisées 1% Pour Les Animaux.

Cela ne fait que renforcer leur adhésion à cette merveilleuse cause et leur détermination à mener beaucoup d’autres missions de ce genre, afin de contribuer à bâtir un monde meilleur pour tous.