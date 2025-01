Un couple aperçoit une chienne perdue au milieu de nulle part et décide de changer son destin

Alors qu’ils étaient en voiture, Courtney et Russell ont aperçu une chienne sur le bord de la route, au milieu de nulle part. Les bons samaritains se sont alors arrêtés pour lui porter secours.

Russell s’est approché doucement de la boule de poils afin de ne pas l’effrayer, mais celle-ci était ravie de croiser son chemin !

« Elle lui a sauté dessus et l'a léché, déclare sa compagne dans une vidéo réalisée par le média américain The Dodo, Russell l’a prise dans ses bras et l’a enlacée. […] Elle tremblait. C'était comme si elle savait qu'il était une bonne personne avec de bonnes intentions et qu'elle allait être prise en charge à ce moment précis. »

© @courtneybrondumreynolds / Instagram

La chienne n’était pas identifiée

À la suite du sauvetage, le couple a emmené sa petite protégée – nommée Romee – dans un magasin pour animaux de compagnie, afin de lui servir à manger. La chienne, heureuse de pouvoir remplir son estomac, a avalé la totalité de sa gamelle et toutes les friandises qui lui ont été offertes.

Après le repas, Courtney et Russell l’ont conduite chez un vétérinaire pour s’assurer qu’elle était en bonne santé. Lors de la consultation, le professionnel a déclaré qu’elle n’était pas identifiée. En apprenant cette nouvelle, ils n’ont pas hésité un seul instant avant de l’adopter.

© @courtneybrondumreynolds / Instagram

Une relation unique

« Nous l’avons ramenée à la maison, poursuit Courtney, au début, elle était un peu timide. Il lui a fallu environ 2 jours pour se sentir complètement à l’aise. »

Aujourd’hui, Romee se porte à merveille et savoure pleinement le bonheur de la vie de famille. Elle a noué un lien fort et unique avec Russell, qui avait fait le premier pas vers elle. « J’adore regarder Romee et mon mari, leur relation est incomparable, conclut Courtney, je n’ai jamais rien vu de tel. »

© @courtneybrondumreynolds / Instagram