Sept ans après sa disparition, cette chienne retrouve enfin ses propriétaires !

On ne rappellera jamais assez l’importance de faire pucer son animal de compagnie. Wioleta Owczarek et son petit ami Mateusz Walkiewicz ont récemment eu la preuve que ce petit geste peut sauver des vies. En effet, après 7 interminables années de disparition, leur chienne Lola vient tout juste d’être retrouvée !

N’importe qui aurait perdu espoir depuis bien longtemps, mais Wioleta l’assure, elle a toujours su que sa chienne lui reviendrait un jour… En 2018, alors que la jolie Lola n’était encore qu’un chiot, un petsitter peu scrupuleux a décidé de la kidnapper. Malgré des annonces placardées partout et l’intervention de la police, Wioleta et Mateusz n’ont jamais revu leur petite chienne, enlevée en même temps que sa sœur, une Jack Russell nommée Maya. Malheureusement, 6 mois après la disparition de leurs chiennes, les amoureux ont dû déménager de Londres à Leeds et ont décidé de continuer leur vie… C’était sans compter sur le destin, qui a décidé de leur jouer un tour de force !

© Wioleta Owczarek & Mateusz Walkiewicz

“Je n'ai jamais perdu espoir”

En effet, il y a une semaine, l'équipe de protection des animaux du conseil du district de Sevenoaks a contacté le couple pour annoncer qu’ils avaient retrouvé Lola. La petite chienne a été retrouvée errante dans la rue, à Swanley et a vraisemblablement été utilisée pour la reproduction. Sa puce était toujours au nom de ses premiers propriétaires ! “Je n'ai jamais perdu espoir, jamais. Pas un jour où je n'ai pas pensé à elle… Quand on est venus la chercher, elle a tout de suite sauté dans mes bras, puis elle a immédiatement sauté dans les bras de mon partenaire - c'était incroyable”, a expliqué Wioleta à la BBC.

© Wioleta Owczarek & Mateusz Walkiewicz

Lorsqu’elle a été retrouvée, Lola souffrait de problèmes de peau en raison de sa fourrure très peu entretenue. Elle était aussi très apeurée et méfiante envers les humains. “C'était comme perdre un enfant…”, se souvient Wioleta avec douleur. Quelques années après la disparition de Lola, le couple a décidé d’adopter une petite Shih Tzu qu’ils ont également baptisée Lola. Aujourd’hui, les 2 chiennes vivent ensemble et s’entendent à merveille. “L'ancienne Lola qui a été retrouvée est Lola mais la nouvelle Lola est Lolita. Quand j'appelle Lola, elles viennent tous les deux donc c'est encore plus facile”, s’est amusée la jeune femme.

Quant à Maya, l’autre chienne du couple qui a été enlevée il y a 7 ans, elle est toujours portée disparue… “Je ne perdrai jamais espoir”, a assuré Wioleta.

© Wioleta Owczarek & Mateusz Walkiewicz