Un chien autrefois si turbulent qu'il "terrorisait" son maître devient un vieux compagnon apaisé et débordant d'affection (vidéo)

Entre Dani, alias « @allegedlydani » sur TikTok, et le chien de sa famille, la relation n’a pas toujours été sereine. Quand le quadrupède était jeune, il débordait d’énergie et se montrait souvent turbulent, en particulier lorsqu’il voulait jouer. A l’époque, il arrivait à Dani d’être terrifié par certaines de ses postures.

Les brusques sauts du canidé, ses aboiements, ses expressions faciales et son attitude dans ces moments de tension n’étaient pas de nature à le rassurer.



@allegedlydani / TikTok

Des épisodes qui n’ont plus lieu aujourd’hui, l’animal étant devenu sénior. Avec l’âge, le chien n’a évidemment plus l’énergie et la fougue de sa jeunesse. Aux sautillements et aux aboiements frénétiques, il préfère désormais les longues siestes, la tranquillité et les câlins.



@allegedlydani / TikTok

Dani a récemment posté sur TikTok une vidéo montrant ce changement radical de comportement chez son ami à 4 pattes. Une séquence mise en ligne le 11 juin 2025, devenue virale avec 5,9 millions de vues générées et que relaie Newsweek.

Un contraste saisissant et une complicité touchante

La première partie de la vidéo montre le chien lorsqu’il avait 3 ou 4 ans. Il ne tenait pas en place et son comportement intimidait Dani. Il montrait les crocs, se plaçait face à lui pour l’empêcher d’avancer et posait même la patte sur son pied. Son intention était le jeu, mais sa gestuelle avait de quoi faire peur.

La seconde moitié nous permet de découvrir un tout autre visage chez ce loulou, qui a aujourd’hui 13 ans. Il se tient calmement aux côtés du jeune homme, remuant la queue, savourant ses caresses et y répondant par de tendres bisous. Le contraste entre les 2 phases est saisissant, et l’affection qu’il témoigne à son humain est particulièrement émouvante.

« Il a toujours été mon bébé », a écrit Dani en guise de légende pour cette vidéo, que voici :

A lire aussi : Après avoir servi la nation et vaincu le cancer, cette chienne devient le visage d’un combat pour ses semblables