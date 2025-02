Après avoir mis leur projet d’adoption en pause, ce couple découvre que leur futur chien les attendait déjà

Pendant plusieurs semaines, Vincent et Diane ont scruté les sites des refuges à la recherche d’un Beagle à aimer. Toutefois, aucun chien ne correspondait à leur profil et ils ont décidé d’attendre le moment venu. Lequel est arrivé bien plus vite que ce qu’ils auraient pu imaginer.

Vincent T, un vétéran de l’armée américaine et son épouse Diane, étaient prêts à accueillir une boule de poils dans leur vie. Ils regardaient fréquemment les annonces des refuges, mais ne trouvaient pas leur perle rare. Cependant, cette dernière n’était pas loin et s’est manifestée quand ils ont décidé de mettre en pause leur projet d’adoption.

Si le couple avait tant de mal à trouver son compagnon idéal, c’est parce qu’il avait un critère précis auquel il tenait particulièrement. Il souhaitait adopter un Beagle, une race dont Diane était tombée amoureuse il y a plusieurs années, comme l’a raconté Vincent dans un article pour le San Antonio Express News.

Un projet en suspens

La femme de Vincent a partagé sa vie avec 2 chiens de ce type, et a été inconsolable suite à leur perte. Malgré les années passées, Diane avait du mal à faire le deuil de ses meilleurs amis canins. Néanmoins, elle a fini par retrouver l’envie d’adopter un nouveau chien et Vincent partageait son désir. Les 2 se sont mis à rechercher un Beagle dans les refuges, en vain. Soit il n’y en avait pas dans les chenils, soit des particuliers en proposaient à des prix exorbitants.

Plutôt que de poursuivre leurs recherches incessantes, Vincent et Diane ont trouvé raisonnable d’attendre que l’occasion se présente pour adopter un chien qui leur correspondrait : « Nous retrouverons notre chien quand le moment sera venu », avait dit Diane.

Un coup du destin

Les époux ont donc mis de côté leur projet et ont poursuivi leur vie. Un jour, Diane s’est mise sur l’ordinateur pour reprendre les recherches après plusieurs semaines d’arrêt. Sur le site de l’Animal Defense League of San Antonio, refuge local, le minois d’une chienne nommée Martha a attiré son attention, et pour cause : il s’agissait d’un Beagle !

Les choses sont allées très vite à partir de ce moment, puisque la boule de poils était chez le couple le lendemain même. Vincent et Diane sont allés l’adopter immédiatement, car ils avaient déjà longuement réfléchi par le passé et étaient prêts depuis longtemps. Ils ont donc accueilli la chienne renommée Maggie dans les meilleures conditions possibles et sont reconnaissants de l’avoir auprès d’eux.