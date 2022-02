Woopets se joint à l’aventure « 1% Pour les Animaux » aux côtés de YouCare, au service de la protection animale et de la biodiversité

Woopets fait désormais partie des entreprises labellisées 1% Pour les Animaux. A ce titre, 1% du chiffre d’affaires de Woopets sera désormais reversé à l’association YouCare pour la soutenir dans son action en faveur de la cause animale et de la biodiversité.

Le label « 1% Pour les Animaux » compte désormais un nouveau membre, et c’est… nous ! Woopets a, en effet, officiellement rejoint le club des entreprises engagées auprès de YouCare pour œuvrer pour les causes animales et la préservation de la biodiversité.

YouCare, c’est tout d’abord un moteur de recherche solidaire, qui reverse les fonds générés grâce à la publicité aux associations et refuges.

Elle est aussi à l’origine du Croquette Challenge, une campagne nationale de dons où chaque euro donné permet d’offrir un lot de repas aux animaux vivant dans les structures d’accueil.

Et depuis octobre dernier et le lancement de son label « 1% Pour les Animaux », YouCare donne une nouvelle dimension à sa mission en faveur de cette noble cause. Les entreprises auxquelles est attribué ce label s’engagent à y consacrer 1% de leur chiffre d’affaires. Les montants sont ensuite reversés aux organisations qui se battent au quotidien pour améliorer les conditions de vie des animaux, protéger les espèces animales menacées d’extinction, ainsi que celles qui luttent contre la déforestation et l’euthanasie.

Woopets, 13e entreprise labellisée

Un projet auquel l’agence Yoann Latouche Group avait adhéré en décembre, et donc désormais aussi Woopets, qui devient la 13e entreprise à faire partie de cette belle aventure.

Thomas Moreau, co-fondateur et directeur général de YouCare, a fait part de sa joie de nous compter parmi les porteurs du label : « Bienvenue à Woopets dans le Label 1% Pour Les Animaux. En plus d’être mécènes et de nous soutenir dans notre mission, Anthony Pruvost et Alexandre Dieu vont aider le Label à produire du contenu original afin de partager nos actions quotidiennes au plus grand nombre. »