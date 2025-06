Des nouvelles réjouissantes de Gracie, l’adorable Spitz Allemand opérée d’une blessure grave à l’œil suite à une violente bagarre

Nous nous étions intéressés à l’histoire de Gracie, qui s’est retrouvée blessée lors d’une bagarre entre chiens. Les vétérinaires n’ont pas pu sauver son œil et ont dû intervenir en urgence pour lui ôter, et ainsi mettre fin à l’infection. Après son hospitalisation, Gracie a pu reprendre son souffle auprès d’une famille d’accueil qui lui a beaucoup apporté. « Adorant les promenades et l’exploration », elle a trouvé rapidement la famille qui lui fallait en la personne de Peggy, une amoureuse des animaux ayant toujours eu des compagnons issus de refuges.

BC SPCA / Facebook

« Je cherchais un chien plus petit »

Peggy, expliquait la SPCA, a été longtemps entourée de grands chiens. À ce moment de sa vie, elle était à la recherche d’un animal de plus petite taille, « déjà éduqué ». Elle revenait sur le coup de foudre qu’elle a ressenti pour Gracie en ces termes : « quand j’ai vu Gracie, j’ai su qu’elle était le chien parfait pour moi, j’ai immédiatement contacté le centre pour animaux de Victoria ».

BC SPCA / Facebook

« Il lui faut un peu de temps pour vous faire confiance »

Du haut de ses 7 ans, Gracie en a traversé des épreuves. Peggy n’était donc pas étonnée de rencontrer une chienne sur la réserve au départ. Elle ne sera au final restée que quelques jours en retrait et a fini par montrer à sa nouvelle maîtresse toute la tendresse qu’elle avait en elle. Cette dernière évoquait les « câlins légendaires » de Gracie et souligne avec émotion : « Quand je sors pour faire quelques courses, elle attrape immédiatement ses jouets et me les apporte à mon retour ».

La coqueluche du quartier

Gracie a aussi eu de la chance d’avoir été accueillie dans un quartier connu pour ses nombreux chiens. Lorsqu’elle sort pour sa promenade, 2 fois par jour avec Peggy, elle fait l’objet d’un vrai engouement et reçoit caresses et mots gentils des voisins. Sa maîtresse expliquait : « Elle a été accueillie à bras ouverts. L’une des voisines disait que lorsqu’elle voit Gracie, on dirait qu’elle fait un clin d’œil ».

A lire aussi : Un chien en quête d'attention interrompt une visioconférence importante pour obtenir des câlins (vidéo)

BC SPCA / Facebook

Épanouie dans sa nouvelle vie, Gracie est le petit rayon de soleil qui manquait à la vie de Peggy.