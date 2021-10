Woopets célèbre la Journée mondiale des animaux : que signifie le 4 octobre ?

Ce lundi, le monde fête les animaux, le respect de leurs droits et de leur dignité, ainsi que tout ce qu’ils nous apportent au quotidien. Une journée célébrée depuis 90 ans et le Congrès international pour la protection des animaux organisé en Italie.

Aujourd’hui 4 octobre est la Journée mondiale des animaux. Un évènement célébré chaque année pour rendre hommage à nos amis à poils, à plumes ou encore à écailles, ainsi qu’à ceux qui vivent dans leur milieu naturel et que nous nous devons de protéger.

L’idée avait été lancée en 1929 lors du Congrès international pour la protection des animaux à Vienne, en Autriche, avant d’être concrétisé 2 ans plus tard à l’occasion de l’édition qui s’était tenue à Florence.

La date du 4 octobre n’a pas été choisie au hasard ; elle correspond au jour de la Saint-François-d'Assise, souvent décrit comme avoir été le tout premier défenseur des animaux. Canonisé dès 1228 et devenu saint patron des animaux, le religieux catholique italien n’avait de cesse de prôner leur protection et leur respect, les considérant comme des créatures émanant de la volonté divine.

« Améliorer les normes de bien-être animal dans le monde »

L’objectif de la Journée mondiale des animaux est de « Rehausser le statut des animaux afin d'améliorer les normes de bien-être animal dans le monde », peut-on lire sur le site officiel consacré à l’évènement. Celui-ci « unit le mouvement en faveur du bien-être animal, le mobilisant en une force mondiale pour faire de notre planète un endroit meilleur pour tous les animaux ».

Cette Journée spéciale est l’occasion de fêter comme il se doit nos animaux de compagnie, leur loyauté, le bonheur qu’ils nous apportent au quotidien, les précieux services qu’ils nous rendent (assistance, thérapie, sauvetage, dépistage de maladies…). C’est aussi l’opportunité de sensibiliser le public, notamment les plus jeunes, à la grande importance que revêt cette cause qu’est la défense des animaux.

Il s’agit de souligner le fait que tous ces êtres vivants ont droit à la dignité, qu’ils soient domestiques ou sauvages. Un principe consacré par la loi contre la maltraitance animale, récemment adoptée – avec des modifications – par le Sénat, après l’Assemblée nationale en janvier.

La Journée mondiale des animaux nous rappelle également que de nombreuses espèces sont en voie de disparition, comme le tigre ou le panda, et que nous pouvons tous faire quelque chose pour contribuer à prévenir de telles tragédies.

Woopets et son attachement à la cause animale

Woopets et sa communauté d’amoureux des animaux tiennent, bien évidemment, à réitérer leur attachement à ces valeurs, au respect des droits et de la dignité des animaux, ainsi qu’à son soutien aux initiatives en faveur de cette noble cause : la lutte contre l’abandon, encourager les adoptions (voir notre plateforme d’adoption de chiens et chats issus des refuges et associations), la participation à des évènements et projets comme la BD solidaire, la Woof Run, etc.