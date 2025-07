Une association choisit non pas un, mais tous les chiots d'une portée née dans l'errance pour en faire des chiens d'assistance

Livrée à elle-même dans des conditions extrêmes, une chienne errante a vu son destin et celui de ses 7 chiots basculer grâce à l’attention d’un riverain et à l’intervention d’une association spécialisée. De la rue aux bancs d’une école pas comme les autres, la petite famille canine entame une nouvelle vie pleine d’espoir.

L’expérience de la maternité avait mal commencé pour Sienna, une chienne errante ayant accouché dans un parc à l’abandon, sous la chaleur écrasante de Houston au Texas (Etats-Unis).

Elle élevait et allaitait ses 7 chiots comme elle le pouvait, au détriment de sa santé. Elle maigrissait à vue d’œil.



Harris County Pets / Facebook

Heureusement, un habitant s’en est rendu compte et a emmené toute la famille canine au refuge Harris County Pets. Même si les conditions n’étaient pas idéales dans cet établissement accueillant 500 chiens, c’était toujours mieux pour Sienna que de s’occuper de ses petits dehors.

Par chance, un éducateur chez Service Dogs, Inc., une association basée à Dripping Springs et qui recueille des canidés errants ou abandonnés pour les former en tant que chiens d’assistance, a repéré la chienne et sa progéniture. Il vite réalisé que ces loulous avaient du potentiel.



Harris County Pets / Facebook

En 37 années d’existence, Service Dogs, Inc. a sauvé un millier de chiens issus de refuges texans. Elle investit 50 000 dollars (42 000 euros environ) sur chaque animal pour son éducation et sa formation, avant de le confier gratuitement à une personne en situation de handicap ou en difficulté. Il s’agit généralement d’anciens militaires blessés, d’enfants ayant des problèmes de mobilité ou encore d’anciens secouristes traumatisés.

Sienna et ses chiots intéressaient d’autant plus l’équipe de Service Dogs, Inc. que Tailer O'Neill, son directeur des opérations et de la formation, avait récemment lancé le Pilot Puppy Program. « Si nous pouvions prendre en charge les chiots pendant leurs étapes précoces de développement, nous pourrions peut-être mieux les entraîner sans avoir à remédier à tous les traumatismes passés que les chiens errants adultes, même les plus jeunes, ont subis », explique en effet Sheri Stoles, fondatrice et PDG de l’association, à KHOU 11.

« L'une des meilleures évaluations que j'aie jamais faites »

Quand Tailer O'Neill avait rendu visite à Sienna pour la première fois, il avait été impressionné par ses qualités et celles de ses petits, mais il avait renoncé à les former car il cherchait une plus petite portée. Une semaine plus tard, il a décidé de revenir les chercher. « Je n’arrêtais pas de penser à cette chienne, se souvient-il. C'était l'une des meilleures évaluations que j'aie jamais faites ! »



Harris County Pets / Facebook

Un espace a été spécialement aménagé au centre de Service Dogs, Inc. pour la chienne et ses chiots. Sienna a dû être séparée d’eux car il s’est avéré qu’elle était positive à la dirofilariose ; elle a ainsi été placée en quarantaine.

En attendant son retour à leurs côtés, les 7 chiens d’assistance en herbe peuvent se blottir contre un chien en peluche chauffé et imitant des battements cardiaques entre chaque session de formation. Leur apprentissage a débuté par la socialisation et la stimulation tactile ; cette étape a consisté à évaluer leurs réactions pendant la manipulation de différentes parties du corps (les pattes avant, entre les orteils, les coussinets, les oreilles, le bout de la queue…).

Ils ont ensuite entamé la phase suivante, celle de l’intégration des ordres de base. Il s’agira, par la suite, de passer à l’initiation aux tâches liées à leur futur métier.

Dans quelques mois, ces chiots feront le bonheur d’autant de personnes en détresse et rendra leur quotidien plus simple.