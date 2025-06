Cette chienne de 13 ans, aveugle et sourde, n’a pas besoin de ses sens pour savoir que sa maîtresse est rentrée (vidéo)

Les animaux handicapés sont souvent impressionnants par les compétences qu’ils développent. Si, comme Mama Nikita, ils ne peuvent plus compter sur leur vue ou leur audition, leur odorat et d’autres capteurs n’en restent pas moins efficaces !

À l’âge de 13 ans, Mama Nikita, une femelle croisée Malamute, souffre de plusieurs soucis de santé. Elle est notamment devenue sourde et aveugle, ce qui a quelque peu bouleversé son quotidien. Toutefois, si ses repères ont dû être réorganisés, elle ne les a pas totalement perdus, surtout quand il s’agit de retrouver sa maîtresse !

Cette dernière, nommée Ashley Janssen sur TikTok, est consciente de sa chance d’avoir encore Mama Nikita à ses côtés après toutes les années passées ensemble. Sur les réseaux sociaux, elle écrit souvent à quel point elle l’aime, et combien elle « chérit les moments » avec elle.

@ashleyjanssen / TikTok

Une odeur reconnaissable parmi des milliers

Réciproquement, Mama Nikita est extrêmement proche de son humaine. Elle la connaît par cœur et pourrait la reconnaître au milieu de la foule malgré ses sens en moins. Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek, on la découvre allongée dans le jardin. Elle profite d’une sieste profonde, agréable et ne capte pas le retour de sa propriétaire, du moins, au départ.

En effet, quand celle-ci s’approche d’elle, Mama Nikita lève le nez, reniflant son odeur dans l'air. Quelques secondes après, elle commence à effectuer des signes de joie, ravie de retrouver sa personne préférée.

Les utilisateurs ont été émus en visionnant le clip et se sont exprimés dans la section des commentaires : « Elle t'a souri directement », a remarqué l’un d’eux, « Je ferais n'importe quoi pour voir ce regard qu'elle te lance ! Profite bien du temps que tu passes avec elle », partageait quelqu’un d’autre.

Mama Nikita va bientôt souffler sur sa 14ème bougie et Ashley espère qu’elle pourra encore passer d’autres années à ses côtés : « Je t’aime tellement ma douce fille », a-t-elle écrit.