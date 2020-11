Le projet KDOG de dépistage du cancer du sein par les chiens entre dans une nouvelle phase

Photo d'illustration

Porté par l’Institut Curie dès 2016 et initié par le docteur Fromantin, le programme KDOG a passé la phase préliminaire avec succès. Elle s’apprête à entamer la seconde, celle de la recherche clinique. Toujours avec le soutien du groupe SERIS, puisque leur partenariat vient d’être renouvelé.

Il y a 4 ans, l’Institut Curie donnait le coup d’envoi du projet KDOG, consacré au dépistage précoce du cancer du sein par des chiens spécifiquement formés. Nous vous en parlions déjà à l’époque, alors qu’une levée de fonds était organisée au printemps 2016 dans le but de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition de 2 chiens spécialisés, dont un Berger Belge Malinois nommé Thor.

C’est ainsi que la phase préliminaire du projet, dont la responsabilité scientifique est assurée par le docteur Isabelle Fromantin, avait pu être lancée. Les résultats obtenus à l’issue de celle-ci ont été plus que prometteurs, avec un taux de plus de 90% de réussite d’identification de cancer du sein par les chiens.

Le programme KDOG entre dans sa 2e phase : la recherche clinique

A présent, le programme KDOG entame l’étape suivante, qui est celle de la recherche clinique. Elle permettra de consolider l’assise scientifique du procédé et de la faire reconnaître en tant que technique de pré-test de dépistage. Les conclusions de cette nouvelle phase devraient être publiées en 2022.

L’odorologie canine en matière de détection précoce du cancer du sein suscite de grands espoirs. L’idée portée par le docteur Fromantin repose sur la capacité des chiens à détecter très tôt les COV (composés organiques volatils) émis par les tumeurs cancéreuses. Or, on sait que plus un cancer est pris en charge précocement, plus les chances de guérison augmentent.

Le but du projet KDOG est aussi de faciliter l’accès au dépistage dans les pays en développement, en faveur d’un impact majeur sur la santé des femmes du monde entier.

Dès le départ, le programme bénéficiait du soutien de SERIS (premier groupe indépendant français sur le marché de la sécurité des biens et des personnes), sous la forme d’un mécénat de compétences innovant. Un partenariat qui vient d’ailleurs d’être reconduit pour 2 ans.

Cette annonce faite le 30 septembre dernier, coïncidait avec le début d’ « Octobre Rose », le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.