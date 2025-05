Parce qu’il a connu l’abandon, ce chien explose de joie lorsqu’il voit sa maîtresse rentrer d’un voyage (vidéo)

Depuis qu’il a été abandonné, True a développé une certaine anxiété de séparation. Revivre cette solitude pesante lui semble insurmontable, alors il a du mal à se séparer de sa propriétaire d’accueil. Quand celle-ci s’absente, puis rentre à la maison, sa joie est immense, et sa reconnaissance d’autant plus grande.

True, un croisé Bouledogue de 7 ans, a passé de longues semaines au refuge. Les bienfaiteurs faisaient tout pour qu’il se sente bien, mais cela ne peut remplacer l’amour d’un foyer aimant. Ce bonheur, justement, il l’a trouvé en s’installant au sein de sa famille d’accueil, chez Alix. La présence de cette dernière est très importante pour lui, comme le montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

True ne suscitait pas l’intérêt des adoptants au refuge, rapportait Yahoo Life. Le quadrupède a passé un certain temps sur place, avant de rejoindre la maison chaleureuse d’Alix. En tant que famille d’accueil, cette dernière a offert un environnement plus agréable et convivial à la boule de poils.

@alixearle / TikTok

Des traces du passé

Les 2 amis ont noué un lien au fil du temps. Alix a gagné la confiance de True et ce dernier savait qu’il pouvait compter sur sa bienfaitrice. Toutefois, quand celle-ci partait, il se sentait un peu confus. Pour un chien de refuge, la solitude peut être très dure à vivre. Alors, quand le quadrupède se retrouve seul, il attend avec impatience le retour de son humaine.

Alix a d’ailleurs posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer la réaction de True à son retour d’un voyage d’affaires. Sur les images, les utilisateurs de TikTok découvrent le toutou infiniment joyeux, car il vient de retrouver celle qui compte le plus pour lui.

Alix espère que True trouvera une famille à qui il pourra offrir cette reconnaissance infinie. Il mérite un endroit au sein duquel il pourra être aimé inconditionnellement et offrir tout son amour en retour. En attendant, il reste entre les bonnes mains de sa bienfaitrice et se reconstruit doucement.