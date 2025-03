Cette chienne fait la fierté de son pays en devenant son premier représentant à remporter la récompense suprême lors d'un prestigieux concours

La 4 e et dernière journée de l’exposition canine Crufts s’est achevée avec, en point d’orgue, l’attribution du premier prix, le très convoité Best in Show. La lauréate est une petite chienne ayant fait le voyage depuis la Cité des Doges.

Le dimanche 9 mars, le rideau est tombé sur l’édition 2025 de Crufts, la plus grande exposition canine au monde et l’une des plus anciennes. Au National Exhibition Centre, à Birmingham en Angleterre, plus de 18 000 chiens étaient en lice pour la récompense suprême de l’évènement organisé par The Kennel Club, le « Best in Show ». Le titre est finalement revenu à une chienne qui est entrée dans l’histoire à plus d’un égard.

Il s’agit de Miuccia, une femelle Whippet de 4 ans venue d’Italie, rapportait Sky News le lundi 10 mars.

Vivant à Venise avec son propriétaire Enrico De Gaspari et son entraîneur Giovanni Liguori, elle est le premier chien de son pays à avoir été élu Best in Show au Crufts.



Plus tôt, elle s’était adjugé la victoire dans sa catégorie, celle des « Hounds », dans ce concours qui en compte 7.

Par ailleurs, Miuccia n’est que le 4e Whippet à s’être vu attribuer le premier prix depuis la création de l’exposition canine.

« C'est vraiment un rêve devenu réalité, a déclaré Giovanni Liguori à l’issue de la proclamation de la lauréate. Je suis vraiment ému. Miuccia s’est surpassée ».

« En tant qu'Italiens, nous sommes très fiers »

« Je l'aime absolument, poursuit l’éducateur canin italien. C'est le chien le plus adorable qui soit. Elle veut toujours être à mes côtés, et c'est la chose la plus importante ».

Cette récompense signifie beaucoup pour ses concitoyens. « En tant qu'Italiens, nous sommes très fiers et cela signifie que nous faisons un travail fantastique », dit-il à ce propos.

Miuccia est talonnée par un Dogue du Tibet répondant au nom de Viking, originaire de Roumanie et entraîné par Gabriele Stafuzza.

La vidéo ci-dessous, postée sur la page Facebook de Crufts, montre l’instant où l’identité du vainqueur du titre Best in Show 2025 a été révélée, ainsi que la joie de Giovanni Liguori avec la brave Whippet à ses côtés :

