Passionné de belles histoires de coeur entre l'Homme et l'animal ? Participez au projet caritatif de Woopets en précommandant votre BD !

Woopets, le premier site web indépendant dédié aux animaux de compagnie, a aujourd'hui la tête dans les livres. En collaboration avec l'association Action Protection Animale, l'illustratrice et auteure Constance Adragna ainsi que 10 personnalités, le média a lancé le projet Confidences. Derrière le titre de cette bande dessinée, se cachent mille et une anecdotes sur la relation privilégiée entre l'Homme et l'animal. Pour dégoter votre exemplaire et même en offrir à l'approche des fêtes de Noël, rendez-vous sur la page Ulule du projet. Vendue 16€ l'unité, cette BD représente bien plus qu'un moment de lecture et un ouvrage supplémentaire dans votre bibliothèque. Grâce à votre acquisition, vous soutenez aussi une action caritative pour le bien des animaux. En bref, un achat responsable !

Les colonnes de Woopets sont garnies d'actualités positives et autres informations plus générales sur nos compagnons à poils, à plumes ou encore à écailles. Chaque jour, les internautes découvrent des conseils pour bien choisir, éduquer, nourrir et soigner leurs amis les bêtes. C'est également un pôle de rassemblement pour les amoureux des animaux de compagnie qui s'expriment sur les sujets de leur choix via un forum, ou recherchent même à adopter un nouveau membre de la famille.

Et le média a choisi d'innover ! Le nouveau projet mis en place consiste en la création d'une bande dessinée. Les férus de belles histoires pourront découvrir prochainement Confidences, 10 personnalités dévoilent leur lien privilégié avec leurs animaux de compagnie.

Parce qu'une aventure en équipe vaut toujours mieux qu'en solo, Woopets est épaulé par des partenaires de choix dans ce projet comme :

Petscool : l'expert en aromathérapie pour lutter contre le stress des animaux de compagnie

Santévet : le leader de l'assurance santé pour animaux

Vétocanis : le spécialiste des produits hygiène et soins pour chien et chat

Localiz : l'acteur incontournable des traceurs GPS pour éviter de perdre votre animal

Des témoignages illustrant le lien fort entre l'Homme et l'animal

Quel propriétaire n'a jamais ressenti bonheur, stress, amour, chagrin et complicité ? Ce florilège d'émotions, par lesquelles nous passons avec nos charmantes boules de poils préférées, imprègne chaque page de l'œuvre illustrée par Constance Adragna. La virtuose des mots et du pinceau nous entraîne au cœur de la relation entre l'Homme et l'animal.

Confidences rassemble les témoignages de 10 célébrités qui se confient sur leur relation unique avec leur animal. Vous pourrez ainsi découvrir les histoires de :

Natoo @natoogram et ses 2 chiennes stars Kitty et Lola @kittyetlola

Kyan Khonjandi @kyankhojandi et sa chienne Nes @nesdog

Frédérique Bel @frédériquebel et sa chienne Joca #jocazedog

Sandrine Arcizet @sandrinearcizet et ses 4 chats Baya, Minette, Minime et Grisette

Laura et son chien Koda @mistrkoda

Antony Lemoigne @antonylemoigne et ses 4 chiens Phoenix, Opale, Atlas et Link

Andreea de @runwithurdog et ses chiennes Jazz et Loulou

Charlène de @cat_britivana, ses 4 chats Chamallow, Ivana, Jolie Poupée et Nacre-Divine et son chien Bailey

Lucas Bérullier et son chien Bruce @blogofbruce

Noam et ses 2 beagles MJ et Will @mj_the_beagle

Les récits papillonnent entre moments attendrissants, hilarants, bouleversants et émouvants. Ce jeu de la confession permet de démontrer la capacité de nos petits protégés à nous aider à surmonter les épreuves de la vie ou à incarner une source de motivation.

Bien plus que de simples « animaux domestiques », ce sont des amis, voire des membres à part entière du foyer, qui gravent à jamais l'empreinte de leur patte dans notre cœur et nous offrent une ribambelle de souvenirs mémorables.

En précommandant la bande dessinée, vous soutenez l'association Action Protection Animale

Maintenant que la maquette est prête, en route vers l'impression ! Pour que le vœu s'accomplisse, cependant, Woopets a besoin d'obtenir au moins 200 précommandes. En contribuant à ce projet 100 % caritatif, vous recevrez votre exemplaire de la bande dessinée dès décembre 2021. C'est une belle occasion de glisser sous le sapin un cadeau de Noël attrayant et responsable.

Le saviez-vous ? Votre achat (16 €, frais de port inclus) sera synonyme de bonne action ! La totalité des dons sera reversée à l'association Action Protection Animale. Fondée en juillet 2020 et présidée par Anne-Claire Chauvancy, elle lutte contre la souffrance animale et promeut la condamnation des auteurs de maltraitance.

Pour découvrir en images 10 histoires extraordinaires entre les célébrités et leurs compagnons à 4 pattes, tout en soutenant l'association, rendez-vous sur le site web Ulule.