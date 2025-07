Une chienne agit en héroïne en réveillant sa maîtresse à temps pour lui sauver la vie lors d’un incendie

En Ecosse, une chienne au courage remarquable a permis d’éviter un drame en alertant sa propriétaire en pleine nuit, alors qu’un incendie menaçait leur maison. Grâce à son instinct et à sa détermination, la situation a pu être maîtrisée à temps.

Freckles peut-être fière de ce qu’elle a fait. Grâce à la vigilance et à la loyauté de cette chienne, elle et sa propriétaire ont pu sortir à temps de leur maison qui était en proie aux flammes, rapportait la BBC.

Les faits ont eu lieu le dimanche 29 juin 2025. Katrina Archer, 44 ans, dormait chez elle à Auchterless près de Turriff, dans l’Aberdeenshire en Ecosse, sans se douter du danger qui la guettait. Sa chienne, elle, s’en était rendu compte et cherchait à en avertir son humaine.

La femelle Border Collie de 6 ans est devenue « complètement folle », se souvient Katrina Archer. Elle aboyait frénétiquement, essayant « d’attirer mon attention pour me dire que quelque chose n’allait pas ».



Katrina Archer / BBC

Sortie de son sommeil, la quadragénaire a vu le feu qui progressait dans sa maison, mais n’a pas tout de suite « réalisé à quel point c’était grave ». Après avoir vainement tenté d’éteindre les flammes avec une petite quantité d’eau amenée de la cuisine, elle a compris que la situation nécessitait de plus importants moyens et qu’il fallait surtout quitter les lieux au plus vite.

Les voisins sont intervenus et ont essayé de maîtriser l’incendie en utilisant un tuyau d’arrosage. Peu après, les pompiers sont arrivés et ont réussi à y mettre fin.



Katrina Archer / BBC

« Ma petite héroïne à fourrure »

« J'étais complètement pétrifiée, confie Katrina Archer à la BBC. J'étais là, debout dans le jardin de mon voisin, les mains sur la tête. Mon corps a commencé à trembler, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. »

Elle a néanmoins rapidement pris conscience de la chance qu’elle a eu d’y survivre, ainsi que du rôle de sa chienne dans ce sauvetage. « Si elle n'était pas entrée et n'avait pas aboyé, je n'aurais même pas su pour l'incendie, admet la propriétaire. J'aurais été profondément endormie et je ne serais pas sortie. »

Katrina Archer / BBC

« C'est ma petite héroïne à fourrure », conclut-elle. L’incendie aurait été provoqué par des braises portées par le vent depuis un feu de forêt voisin.